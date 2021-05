"Lo revolucionario es la pausa": Errejón habla sobre el ritmo de vida actual y su efecto en la salud mental

"Lo más anticapitalista y revolucionario es la pausa". El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado que el ritmo de vida actual está afectando considerablemente a nuestra salud mental y que tenemos que tender puentes para hacer frente a esta situación. Una idea, sobre la que lleva varios meses hablando en el Congreso, que ha traslado este martes en el debate de la Cadena SER en torno a la salud mental y cómo esta afecta a las nuevas generaciones en el que también han participado la activista Samantha Hudson y las psicólogas Paula Jimeno y Noelia Vargas.

Después de que el periodista de la Cadena SER Carlos G. Cano le preguntara sobre el momento en el que llegó a la conclusión de que debía llevar el tema de la salud mental al Congreso, Íñigo Errejón reconoce que ha habido varios factores que le llevaron a emprender este camino. El primero de ellos, el momento en el que hacen la propuesta de la reducción de la jornada laboral. Después de presentarla en distintos espacios, el líder de Más País explica que la sociedad le aseguraba que no le daba la vida para hacer nada: "Lo que más impacto tiene es que mucha gente dice que la vida tiene que ser otra cosa".

"Solo conseguimos levantarnos con tres tazas de café"

Errejón recuerda que, sin ir buscando eso, se encontraron con la demanda de una sociedad que quería disponer de tiempo libre para poder disfrutar de él: "No tengo tiempo para dar un paseo, no tengo tiempo para mí, no tengo nada de tiempo y no sé muy bien para qué corro". Por lo tanto, el líder de Más País reconoce que la falta de tiempo está afectando directamente a la salud mental y que no debemos normalizar que, para que la sociedad funcione, tiene que vivir medicada.

🎥@ierrejon: "Solo conseguimos levantarnos con tres tazas de café, solo conseguimos dormirnos con pastillas, solo aguantamos el ritmo con medicamentos y lo hemos asumido como si fuera normal, una máquina defectuosa que tienes que engrasarla constantemente y así la gente se rompe" pic.twitter.com/UU0GSPGPPD — Cadena SER (@La_SER) May 25, 2021

"Hemos dado por normal que para que la sociedad funcione tenemos que estar siempre medicados. Solo conseguimos levantarnos si es con tres tazas de café, solo conseguimos dormirnos con pastillas, solo aguantamos el ritmo si es con medicamentos y lo hemos asumido", ha lamentado Íñigo Errejón. Bajo su punto de vista, nos han hecho creer que nuestro cuerpo es como una máquina defectuosa que tenemos que ir engrasando permanentemente porque, si dejamos de suministrarle psicofármacos, la gente se rompe: "Se rompe y no puede más".

"¿Por qué nunca se hablaba en el Congreso?"

Por esa misma razón, Errejón no comprende que un tema tan importante como el de la salud mental haya tardado tanto tiempo en ver la luz en el Congreso: "Si esto es una cosa que nos duele tanto, ¿por qué nunca se hablaba en el Congreso?". Entre otras cosas, el líder de Más País recuerda el momento en el que se pronunció sobre la salud mental y cómo un político del Partido Popular se burló de él.

Hace ya varios meses, concretamente el pasado mes de marzo, el líder de Más País pedía al Gobierno que actualizara la estrategia nacional de salud mental para ayudar a las miles de personas que están sufriendo las consecuencias de la "pandemia de la salud mental". Unas declaraciones que fueron rebatidas por un diputado del PP, quien restó importancia al mensaje de Íñigo Errejón para posteriormente decirle que se fuera al médico. Una burla, que se hizo viral en cuestión de minutos, que abrieron todavía más un debate que sigue muy presente en nuestro día a día.