"La solución es tener un plan, creer en él y apostar en él". Así de tajante se ha manifestado Marcos López, especialista del FC Barcelona en la SER, sobre la gestión que está haciendo el presidente blaugrana, Joan Laporta, del futuro del banquillo.

En su opinión, no se puede vivir "en un mundo irreal" en el que se quiere a Julian Nagelsmann cuando no se tiene "ni un duro" para conseguirlo. El Bayer de Múnich anunció hace días que se hacía son sus servicios a partir de la temporada próxima, para lo que tuvo que hacer un desembolso de 25 millones de euros "sin pestañear".

"La solución es no pensar que las soluciones de los demás, como Xavi Hernández, no te vale por despecho o por orgullo", ha señalado reconociendo que sí que sería legítimo pensar que el actual entrenador del Al Saad no está preparado para el banquillo del Camp Nou.

"Lo que no es solución alguna es jugar con el nombre de Koeman, un mito, una leyenda, te guste o no. No se puede ensuciar su figura, sobre todo porque ha sostenido al FC Barcelona, que ha sido un desastre en los últimos meses con Josep María Bartomeu, con Tusquets y la gestora y con Laporta", ha añadido.

Desde su punto de vista, el presidente no tiene un plan de futuro, sino que con su gestión está ganando tiempo y, a la vez, está "erosionando su credibilidad".