El agente de Koeman a la SER: "En mi opinión, Koeman va a seguir y esperemos poder afrontar la renovación"

El agente de Ronald Koeman Rob Jansen es optimista con el futuro de Koeman y cree que continuará la próxima temporada en el Barcelona e incluso que existen posibilidades de que renueve, tal y como ha informado Adrià Albets en la SER.

Rob Jansen, en conversaciones con la Cadena SER ha declarado: "La reunión nos dejó buenas sensaciones, ciertamente. En mi opinión, Koeman va a seguir en el Barça y esperemos incluso poder afrontar la renovación de cara a la nueva temporada".

Rob Jansen y Koeman se reunieron en la tarde de este martes con Laporta y los reponsables deportivos del Barcelona, reunión tras la cual, Koeman y su agente son muy optimistas de cara a la continuidad del entrenador holandés en el FC Barcelona.

Koeman ha ganado una Copa del Rey en su primer año como entrenador del Barça. La peor cara del equipo llegó, como viene siendo habitual en los últimos años, en la Champions League, competición de la que quedaron apeados en octavos de final por el Paris Saint Germain. El 1-4 de los parisinos en el Camp Nou en una exhibición de Kylian Mbappé dejó muy tocados a los culés, que no pasaron del empate en el Parque de los Príncipes.

Tampoco en LaLiga pudo el Barcelona de Koeman competir por ganar hasta la última jornada. Su derrota en casa ante el Celta en la penúltima jornada les dejó sin opciones de pelear por el campeonato doméstico. Acabaron terceros con 76 puntos, a siete de distancia del campeón, el Atlético de Madrid.

Koeman quiere seguir

El holandés evidenció sus ganas de continuar en el banquillo blaugrana en rueda de prensa después del último partido de la presente liga. "¿Mi último partido con el Barcelona? Pienso que no es el último, tengo contrato y estoy tranquilo. Si hay algo que el club quiere cambiar, tiene que hablar. Hemos cogido la plantilla que estaba hecha y para mí esta plantilla no está hecha en todos los sentidos. Es este el nivel que nosotros queremos tener en el Barça, muchos en la directiva piensan así y estamos intentando mejorar la plantilla para hacer más cambios, para mejorar la plantilla en todos los sentidos, porque tampoco puede valer una temporada solo", declaró.

Anteriormente había mostrado públicamente sus dudas sobre su futuro: "En la última parte de la temporada no he notado la confianza, no hemos hablado del futuro y tengo contrato. Entiendo que por los últimos resultados hay dudas, pero hay que hablar. Sé dónde estoy y que hay que ganar cosas. Pero siempre he dicho que siempre he dado la cara en todas las ruedas de prensa, he sido el único portavoz del club mucho tiempo esta temporada, hay que reconocerlo. Al final, no ganamos y si pensamos que necesitamos otro entrenador y otros jugadores, perfecto. Pero hay que comunicarlo".

Unas conversaciones que ya han empezado y que tras cuyo comienzo Koeman y su agente son mucho más optimistas de cara a su continuidad.