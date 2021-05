Samantha Hudson responde con humor a las críticas en redes a su comentario de los reyes godos y las divisiones.

La cantante,influencer y activista del colectivo LGTBI+ Samantha Hudson ha sido muy criticada en redes sociales este martes por un comentario que realizó en la charla sobre salud mental del Twitch de la Cadena SER, donde hizo una reflexión sobre la importancia que tiene que, desde el sistema educativo, se enseñe no solo historia o matemáticas sino también a saber gestionar las emociones.

Su comentario, con un deje bromista sobre los reyes visigodos o las divisiones no sentaron muy bien a algunos usuarios de Twitter, que comenzaron a atacarla hasta convertirla en trending topic. Hudson lejos de evitar la polémica ha querido contestar a las reacciones.

Quienes la critican son quienes luego hablan de"generación de cristal"

Primero lo ha hecho en su cuenta oficial de Twitter, donde ha asegurado que se acostaba un día más con "señoros llorando por lo que he dicho". En otro hacía referencia a uno de los temas que habían tratado en la charla, como que la generación Boomer muchas veces califica a las nuevas generaciones como "generación de cristal", haciendo referencia a que son poco tolerantes o que son sensibles a cualquier comentario, y bromeaba con que sean ahora ellos los ofendidos por su comentario.

Otro día más que me acuesto leyendo comentarios de señoros llorando por lo que digo 🥰 — Samantha Hudson (@badbixsamantha) May 25, 2021

Los boomers: estos jóvenes ofendiditos, son la generación de cristal noseque

Also los boomers: *explotan porque Samantha Hudson no sabe dividir* — Samantha Hudson (@badbixsamantha) May 25, 2021

En esta misma línea ha contestado a las críticas en el Twitch de Playz, el canal joven de RTVE, y donde ha comentado que aquellos que han criticado sus palabras son también los que, cuando hacen una broma de, por ejemplo, humor negro, y se les critica, llaman a los demás ofendidos y aseguran que "no os tomáis en serio el humor".

"Y yo menciono a los reyes visigodos y te dicen que tienes que hablar con rigor, profesionalidad, raciocinio. ¿Me queréis dejar tranquila? Soy un travesti tintado de rubio, no soy la presidenta" ha zanjado la cantante, que cuenta que está harta de que se critique o tergiverse todo lo que dice.

Humor e ironía en sus respuestas en Twitter

Para una gran parte de los usuarios de la red social las palabras de Samantha se han malinterpretado, y muchos se han sentido identificados con su reflexión. "Te enseñan a dividir, y me da igual, porque eso lo hace el teléfono, pero herramientas psicológicas no me las da una maquina y eso es súper necesario", era la frase con la que se desataba la polémica, por asegurar que no sabía dividir porque lo hacía el móvil. También hay que apuntar que cuando realizó ese comentario señaló "no estoy en contra de ninguna de estas disciplinas ni de los docentes que trabajan en ellas".

📹 VÍDEO | @badbixsamantha critica que el sistema educativo enseñe quiénes fueron los reyes godos y no a gestionar tus emociones https://t.co/D39AMYiW4o pic.twitter.com/jELV6aqMXi — Cadena SER (@La_SER) May 25, 2021

Sin embargo, esas palabras no frenaban la polémica, y en su habitual tono de humor hacía referencia a estas afirmaciones en Twitter contestando con un meme y con una frase que ha conseguido más de 4.000 'me gusta' en solo medio día: "Si os gustan tanto las matemáticas por qué no os casáis con ellas?????".

Aunque en Playz ha vuelto a dejar claro que ella respeta las matemáticas, ha preferido tomarse con humor e ironía estos comentarios, incluso ha retuiteado una respuesta que le hacía llegar un usuario: "¿Si tan buenas son las matemáticas por qué está Pitágoras muerto?".