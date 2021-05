El truco definitivo para calentar la comida en el microondas y que no se caliente por partes.

Los ritmos de vida han cambiado, y el trabajo muchas veces quita tiempo para poder cocinar algo nuevo en cada comida. Es por eso que ahora es muy usual que muchas personas prefieran cocinar en grandes cantidades y luego ir consumiéndolas poco a poco a lo largo de la semana. O simplemente quienes guardan los restos de un día para comerlo al día siguiente.

El microondas se ha convertido en todo un aliado para calentar rápido estas sobras sin tener que utilizar ningún utensilio de cocina extra que luego haya que fregar, y así se ahorra mucho tiempo. Sin embargo, la mayoría de personas introducen el plato en el microondas sin prestar atención a una serie de factores, y eso hace que sus platos pierdan sabor o se pasen de cocción.

Unas partes del plato frías y otras calientes

Seguramente te haya pasado alguna vez, y hayas incluso desistido de comer sobras porque la calidad no es la misma. En muchas ocasiones esto sucede también porque cuando calientas la comida, una parte del plato está caliente pero otras están todavía frías, y vuelves a subir el tiempo para que la comida se quede a la temperatura perfecta, o desistes y te lo comes con diferentes temperaturas.

Hoy vas a aprender algunos trucos para calentar adecuadamente la comida en tu microondas y poder disfrutarla sin sufrir estos bruscos cambios de temperatura que hacen que pierda calidad. Lo primero que debes tener en cuenta es que, si vas a calentar platos de gran tamaño, lo mejor será que lo partas en dos.

Hacer un círculo en el interior

El error para que la temperatura no se distribuya correctamente por todos los alimentos es normalmente que lo colocas en el plato como si estuviera la comida recién hecha. Para que esto no ocurra, deberás hacer un círculo en el centro de tu comida cuando la coloques en el plato. Además, si a mitad del proceso le das un par de vueltas con una cuchara también se distribuirá mejor el calor.



Es así de fácil y sencillo, cuando lo pruebes te va a sorprender el resultado, ya que normalmente las partes que se calientan antes son las laterales, y la del centro la que suele quedarse con una temperatura templada. Si colocas toda la comida en el lateral y dejas el círculo del medio vacío, se calentará todo a la vez.

No olvides colocar una tapa de microondas

Si lo que vas a introducir en el microondas son alimentos de diferentes tamaños también tendrás que tener en cuenta este factor, por lo tanto, los que sean de un tamaño menor habrá que ponerlos en el centro del plato y los de mayor tamaño en el exterior. Así no se desequilibrará la temperatura.

También es un truco muy efectivo que, cuando termina el tiempo que le hemos puesto al microondas, no se abra la puerta al instante, sino que se deje en el interior durante unos minutos para que el calor, mucho más rebajado, atempere la comida al completo. Y por supuesto, no olvides que hay que ponerle una tapa apta para microondas, para que el calor se concentre en el interior y la comida no se quede reseca. No te pierdas este vídeo en el que te enseñan estos trucos y muchos más para calentar adecuadamente tu comida.