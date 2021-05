David Alaba firma por el Real Madrid para las próximas cinco temporadas

El Real Madrid ya cuenta con un nuevo central: el austriaco David Alaba, diez veces campeón de la Bundesliga con el Bayern de Múnich y un jugador considerado como uno de los grandes centrales del continente.

El club blanco ha hecho oficial este viernes una contratación de la que se venía hablando en los últimos meses. El austriaco ya anunció que esta sería su última campaña con el conjunto alemán y el mercado siempre dio por hecho que lo haría para emprender una nueva aventura en Madrid.

"Para crecer tienes que salir de tu zona de confort", dijo el día que anunció que se marchaba del conjunto alemán después de 12 temporadas en lo que lo ganó absolutamente todo: diez títulos de Liga, seis títulos de Copa, seis Supercopas de Alemania, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

El defensa de 28 años confirmó el pasado 16 de febrero que cerraba su etapa en el Bayern de Múnich pese a los intentos del club por convencerle para que siguiera. "El Bayern me ha marcado como persona, he gozado aquí de una carrera impresionante y de grandes momentos", aseguró sin aclarar en qué equipo jugaría a partir de la temporada 2021-22. "Aún no he tomado la decisión", aseguró.

🗣️ @David_Alaba: "He tomado la decisión personal de dejar el #FCBayern para probar algo nuevo después de esta temporada. No ha sido una decisión fácil, llevo 13 años aquí y el club significa mucho para mí".#MiaSanMia pic.twitter.com/b0SofWmtqr — 🏆 CAMPEONES 🏆 (@FCBayernES) February 16, 2021

Alaba se suma a una nómina de centrales en la que figuran el capitán Sergio Ramos junto a Nacho Fernández, al francés Raphael Varane y el brasieño Éder Militao. Ramos termina contrato esta temporada y todavía no ha renovado, mientras que Varane está entre los nombres de los que se ha hablado en la prensa que puede salir este verano traspasado.