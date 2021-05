"Les rompemos el discurso sin abrir la boca": una concejal de Ceuta se planta ante la xenofobia de Vox

La reciente crisis migratoria en Ceuta continúa estando muy presente en la ciudad. En las últimas horas, ha trascendido el contundente discurso Fátima Hamed Hossain, concejala y portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. En un pleno en el Ayuntamiento de la ciudad se ha dirigio al portavoz de Vox para recriminarle que le de igual "dinamitar Ceuta con tal de que su líder, el líder de las mamandurrias a nivel nacional saque algún tipo de rédito y usted con él".

La concejal ha protagonizado una intervención en la que se ha plantado ante el discurso xenófobo del partido de ultraderecha a los que han acusado de "hacerse vídeos y fotos" para solucionar la crisis migratoria y ha acusado a la formación de Abascal de "vergüenza nacional".

"Le rompemos el discurso sin necesidad de abrir la boca", ha dicho Hossain tras explicar que lo que más le molesta al concejal de Vox es "tener que debatir y ver en los plenos la pluralidad de la sociedad de Ceuta".

"Que usted se comunique a golpe de tuit como un niñato y no como un portavoz de un grupo que es lo que usted debería considerarse, aunque sus complejos no se lo permitan, no significa que los demás no lo hagamos", ha afirmado. La portavoz ha continuado diciendo que con su actitud han demostrado para qué están: "Si no fuera por lo vergonzoso de su actuación serían hasta dignos de lástima".

Así es @Miquel_R su concepto de país y de patria es restrictivo, excluyente y discriminatorio hacia quienes, por cualquier razón, no somos como ellos. Estoy convencida de que quienes creemos en la pluralidad social somos muchísimos más https://t.co/qxgtRlLkqB — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) May 27, 2021

Texto íntegro de la intervención de Fátima H. Hossain:

"Que usted se comunique a golpe de tuit como un niñato y no como un portavoz de grupo que es lo que usted debería considerarse, aunque sus complejos no se lo permitan, no significa que los demás no lo hagamos. Los demás hemos estado al pie del cañón. Ni hemos buscado foto, ni titulares. Hemos estado a disposición de nuestra ciudad. Lo que más le molesta a su grupo es tener que debatir y ver constantemente aquí en los plenos la pluralidad de la ciudad de Ceuta. Es lo que más le molesta porque les rompemos el discurso sin necesidad de abrir la boca y queda desacreditado. Con su actitud, han demostrado para qué están. Y si no fuera por lo vergonzosos de su actuación, serían hasta dignos de lástima. Porque me parece digno de lástima alguien a quien odia toda la ciudad. Ese va a ser el éxito y bagaje que se lleve. Porque cuando falta al respeto a cualquier miembro de esta sociedad, nos falta el respeto a todos. Y alguien que falta el respeto a todos, tampoco se merece mucho respeto. Pero, siga por esa senda porque le da igual dinamitar Ceuta con tal de que su líder, el líder de las mamandurrias a nivel nacional saque algún tipo de rédito y usted con él. Los demás no vamos a estar en la línea. Podemos tener infinitas diferentes ideológicas, infinitas diferencias de actuación, pero no vamos a jugar con nuestra tierra. Nos duele demasiado como para eso".