¿AstraZeneca o Pfizer? Margarita del Val habla claro sobre qué segunda dosis debes recibir

Tras semanas de incertidumbre para los menores de 60 años que se vacunaron con la primera dosis de AstraZeneca y quedaron a la espera de recibir la segunda, el Ministerio de Sanidad dio dos opciones: recibir la segunda dosis de la misma vacuna o recibir un pinchazo de Pfizer. La Comisión de Salud Pública acordó que los ciudadanos podrían elegir qué vial recibir, aunque bajo el requisito de firmar un consentimiento informado para el caso de AstraZeneca.

El departamento de Carolina Darias ya dejó clara su preferencia de administrar la segunda dosis de Pfizer, aunque la gran mayoría de vacunados está optando por completar la pauta de vacunación con AstraZeneca. Por ello, Sanidad ha instado a las comunidades autónomas a no recomendar la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años y fomentar la de Pfizer. Así, este jueves el ministerio comunicó que fallecieron cuatro personas vacunadas con AstraZeneca por casos de trombosis. Además, se confirmaron 20 casos graves que suponen el 0,5% por cada 100.000 dosis.

Ante este inmenso lío, la famosa viróloga del CSIC, Margarita del Val, se ha querido pronunciar al respecto y no se ha andado con rodeos. Así, la experta ha señalado en El Programa de AR, en Telecinco, que la autoridad para decidir el proceso de vacunación la tiene la Agencia Europea del Medicamento que recomendó una segunda dosis de AstraZeneca tras los ensayos para analizar los efectos adversos.

"No hay que extender lo de qué vacuna me pongo"

"Yo no me siento con la autoridad, en absoluto, autoridad moral, para recomendar a alguien que se ponga la vacuna de Pfizer como segunda dosis después de AstraZeneca sin tener datos de seguridad comparables a los otros 10 millones de los de AstraZeneca", ha señalado en referencia a los habitantes de Reino Unido que han sido vacunados en su mayoría con AstraZeneca.

Así, la viróloga ha explicado que en el país británico hay más personas con dos dosis puestas que una y la incidencia y tendencia de contagios ha bajado claramente. "Hay 10 millones de personas y la incidencia de los casos graves es cinco veces menor que la incidencia con una sola dosis y si era tremendamente infrecuente estos casos graves con una sola dosis, pues con dos dosis todavía menos", ha explicado.

Asimismo, Del Val ha comparado estos datos con los resultados del ensayo con menos de 500 personas que ha elaborado el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y en el que se ha inoculado una segunda dosis de Pfizer a los vacunados con una primera de AstraZeneca. "La evidencia que se puede tener con este ensayo sirve para ver los efectos adversos frecuentes pero no los que son poco frecuentes, infrecuentes, muy infrecuentes o todavía mucho menos que muy infrecuentes no se pueden ver en un estudio con menos de 500 personas y sí se pueden ver en uno de 10 millones", ha subrayado.

La experta ha respondido de forma tajante a la presentadora Ana Rosa Quintana que le ha preguntado si no hubiese sido más razonable que las autoridades pidieran un consentimiento para mezclar vacunas en vez de para poner la misma. "Sí", ha dicho tajante la viróloga del CSIC y ha lanzado una reflexión: "No hay que extender lo de elegir qué vacuna me pongo... porque están poniendo la decisión en manos de personas que no tienen toda la información. No nos pueden poner ese peso de elegir porque eso distorsiona las campañas de vacunación", ha indicado, abogando por que "nos pongan la mejor vacuna teniendo en cuenta a las personas más vulnerables".

Por último, ha hecho un llamamiento a todas las personas para que no tengan miedo a vacunarse y ha sido sincera en cuanto a los contagios: "Lo más seguro es que nos vamos a infectar todos antes o después si no nos vacunamos". En este sentido, ha advertido de que cuando entra una variante en un país a quien afecta es a los que no están vacunados. "Hay que levantar la vista y vacunar a países con pocos recursos, que no han recibido dosis", ha sentenciado.