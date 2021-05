El tuitero de la tercera edad que se ha hecho viral reivindicando los derechos de los más mayores .

Alfonso tiene actualmente 82 años y se hizo su cuenta de Twitter en 2017. Desde entonces, se ha convertido en todo un referente dentro de la red social, tanto para visibilizar a la tercera edad, como para cientos de usuarios, que siguen sus reflexiones sobre temas de actualidad en su perfil @alfonsofp58.

Además, Alfonso comparte historias de él y de su mujer María Luisa, de la que asegura encontrarse profundamente enamorado y con la que lleva desde los 16 años. Sus historias se han viralizado por Twitter por despertar la ternura y el amor entre miles de usuarios. Su cuenta tiene más de 90 mil seguidores.

Sus enternecedoras historias de Twitter

Desde su cuenta agradece siempre que le siga tanta gente, en especial a los más jóvenes, los cuales le sorprende que sigan tan de cerca sus historias. Hasta para quienes no están de acuerdo con sus palabras les escribía: "Los que no están de acuerdo con lo que escribo, a estos les pido perdón si en algún momento les he molestado juro que ha sido sin intención".

Sin duda, las publicaciones que más triunfan son las historias que comparte sobre él y su mujer, para la que siempre tiene palabras bonitas. Hace unos días compartía la historia de cómo se conocieron, y se viralizaba rápidamente al conmover a sus seguidores. Estos son algunos de los ejemplos.



nuestra adolescencia todavía coleaban los problemas y la vida era bastante dura. Nos conocimos ella con 14 años y yo con 17, éramos los dos del barrio de arguelles ella vivía en el 36 de la calle de Hilarión Eslava y yo en el 40. Ella vivía con su madre y sus hermanos porque — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) May 24, 2021

Viajar por mi profesión de comercial y que tuvo que salir adelante ella sola con los niños y con algo de ayuda de mi madre. Es buena,cariñosa es el único gran amor de mi vida y me gustaría estar con ella por toda la eternidad. — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) March 8, 2021

Ella como madre quiere más a sus hijos que a mi. Pero para mi es lo que más quiero en este mundo,por tanto primero ella y después mis hijos. Maria te quiero. — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) April 28, 2021

Alfonso también es muy activo en redes para compartir desapariciones, visibilizar problemas de minorías que padecen enfermedades o compartir animales en adopción. Y por supuesto, reivindicando los derechos de las personas de la tercera edad, que muchas veces quedan relegados a un segundo plano por la edad, o sufren las estigmatizaciones de la sociedad.

En un momento se explica en este vídeo que injusto es el trato que se esta dando a los mayores. Esto es lo que vuestros abuelos han pasado y deberíais daros cuenta que no hay derecho que la juventud que exige el cachondeo no les importe contagiarnos. pic.twitter.com/K7lGW4nRHm — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) October 30, 2020

Pero igual la llevan demasiado tiempo ya sabéis que solo es efectiva durante 4 horas contra 48 de la ffp2. Las mascarillas a pesar de él 4% de IVA siguen siendo caras para las familias con varios hijos. Tendría que darlas la seguridad social con el mismo descuento que las — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) November 15, 2020

Visibilizar y reivindicar los derechos de la tercera edad

De hecho, este viernes compartía un mensaje en el que hablaba de la llegada de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, al poder a pesar de su avanzada edad, 78 años. "Y viendo España donde sí tienes 50 años ya no encuentras trabajo me da una sana envidia. Con esto quiero decir que no se debe subestimar a las personas por su edad. La inteligencia no está reñida con la edad" ha lamentado.

hombre más poderoso del mundo. Y viendo España donde sí tienes 50 años ya no encuentras trabajo me da una sana envidia. Con esto quiero decir que no se debe subestimar a las personas por su edad. La inteligencia no está reñida con la edad. — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) May 28, 2021

Sin duda la ternura de Alfonso ha conquistado a miles de cuentas en Twitter, aunque muchas parecían dudar de que esta cuenta la llevara en realidad un hombre de la tercera edad, por los estigmas que rodean a los más mayores con las nuevas tecnologías. Por ello, el tuitero ha terminado subiendo un vídeo en el que ha explicado que no se trata de ninguna cuenta fake y agradecía "sois una juventud maravillosa".

En el vídeo también ha comentado que, aunque sea una persona mayor dentro de la red social, "no tiene nada que ver conque yo tenga las ideas y el cerebro muy clarito". Es más, bromea diciendo que "de lo demás estoy bastante escacharrado". La falta de soltura con las tecnologías le ha hecho subir el vídeo tres veces a su perfil, pero los tres vídeos han tenido buen recogimiento en Twitter.

Buenas tarde os envío un vídeo para que me conozcáis mejor y psrs que dejéis de pensar que esto es una cuenta fake pic.twitter.com/g8OsikiBOX — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) May 27, 2021

Sus seguidores tuvieron un bonito gesto

Twitter muchas veces es un campo de batalla y se pueden leer comentarios y opiniones violentas y agresivas, pero el Twitter de Alfonso demuestra que todavía hay en la red social gente humana y empática, que se deja conmover por bonitas historias de amor como las del tuitero. Él mismo suele también promover el amor y la bondad dentro de la red, por eso los usuarios que le siguen le contestan con la misma moneda. Hace unos días se viralizaba también una fotografía que compartía del día de su boda, y manifestaba el gran amor y devoción que siente sobre su mujer.

"Hola, Alfonso, con tu permiso he mejorado la calidad de la imagen mediante inteligencia artificial. Espero que te guste. Un abrazo" le escribía uno de sus seguidores, que tenía un detalle con Alfonso y le daba color a la fotografía de su boda en un bonito gesto. Y no fue el unico, varios lo hicieron, o compartieron mensajes en los que hablaban de las emociones que les despiertan sus mensajes. Sin duda Alfonso y su ternura se han convertido en una pieza fundamental de Twitter para muchos usuarios.