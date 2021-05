Un artista italiano vende una escultura invisible por 15.000 euros

Si la venta de arte digital o NFT ya estaba causando un gran revuelo al tratarse de archivos digitales como tweets, vídeos o memes virales, el mundo del arte no deja de sorprender. El artista italiano Salvatore Garau ha conseguido vender una escultura invisible por 15.000 euros. La obra que lleva por nombre 'Io sono' (yo soy) es una escultura inmaterial e invisible que no se puede ver ni tocar. El artista argumenta: "Yo no he vendido un nada, he vendido un vacío".

La obra fue protagonista de la subasta del 18 de mayo organizada por Art-Rite. No obstante, pese a lo particular de la obra, el creador impuso unos requisitos para su venta. Según informa el medio 'Il Giorno', la escultura invisible debe situarse en una casa particular, en una habitación especial libre de cualquier obstáculo o construcción y con un espacio de 150 x 150 centímetros.

"El vacío no es más que un espacio lleno de energía, y aunque lo vaciemos y no quede nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, ese nada tiene un peso. Por tanto, tiene energía que se condensa y se transforma en partículas, es decir, en nosotros", explicó Salvatore Garau en referencia a su obra intangible.

"Cuando decido exponer una escultura inmaterial en un espacio dado, ese espacio concentrará una cierta cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso, creando una escultura que tomará las más variadas formas solo desde mi título", añada Garau a su explicación. En cuanto a la obra, quedaría únicamente en manos del comprador el certificado de garantía que da fe a la existencia de la obra, único elemento visual presente de la misma.