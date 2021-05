Lorca a través de la mirada de la ilustradoa Ilu Ros

Ilu Ros es murciana y cuenta que en selectividad tuvo que elegir en el examen de literatura entre Azorín -escritor vinculado a la zona de Yecla (Murcia)- y Federico García Lorca. No lo dudó. "Era un escritor que ya admiraba desde pequeña, que había visto obras de teatro suyas. Me salió en selectividad La Casa de Bernarda Alba, era Lorca o Azorín y claro, elegí Lorca", nos cuenta en una entrevista en la SER. Fue el primer idilio con el poeta, una relación que se amplificó cuando ella se fue a estudiar a Granada. "Viví cinco años en Granada y Lorca se volvió en algo más importante para mí. De todas formas, la idea del libro fue de mi editora. Federico García Lorca ya sale en un libro mío anterior, Cosas nuestras, y hablando de él, un día mi editora me dijo que me veía haciendo una biografía de Lorca".

Federico es un libro ilustrado de Lumen. Una biografía en tonos ocres y grises que recorre la vida y la obra de nuestro poeta más universal. En un intento de evitar la tragedia, Ilu Ros nos cuenta desde el principio, su triste final. Asesinado a pocos meses de que estallara la Guerra Civil por los franquistas en Granada. Enterrado no se sabe dónde y llorado en todo el mundo. Una vez superado el final, el libro de Ilu Ros nos adentra en esa vida mágica que vivió Lorca.

"Empecé a documentarme y a pensar en Lorca como un libro para contar su vida, yo tenía un poco la presión de que de Federico García se sabía mucho, pero hay personas que aunque sepan menos, todos saben como murió, asesinado un mes después de que comenzara la Guerra Civil. Lo que quería con el libro es que quien lo leyese descubriera la luz que tiene el personaje, quién era. No quería que el lector estuviese esperando la muerte. Eso ya lo sabemos, pasemos a quién era Lorca".

Y esa documentación, lecturas y visionados de documentales fue el primer paso para crear este libro que rezuma bondad, empatía, alegría y amistad a partes iguales. "Lo que me caló más es que Lorca era una persona que cuando entraba en una habitación todo el mundo se percataba. Para él eran muy importantes sus amigos y su familia. Esto influyó mucho en su teatro, cuyas obras están protagonizadas por gente que conoció y que los convirtió en personajes. Él tenía esa manera propia de mirar el mundo de su alrededor, pasarlo por su filtro y crear un texto. Eso me pareció muy bonito", explica la creadora.

La idea del libro no era desvelar nada nuevo, sino mostrar el espíritu lorquiano a un nuevo público. "Soy dibujante y mi idea era plasmar ese espíritu. Esa persona estaba muy influenciada por su entorno, era muy familiar, muy cercano a sus amigos. Era un intelectual que formó parte de uno de los momentos más poderosos de la historia de las artes y la literatura, la generación del 27", dice la autora. Lo cierto es que Federico es también un fresco de una España republicana, llena de vida, de ganas de cambio y de artistas e intelectuales que el libro refleja alrededor del poeta. "Influyó mucho en la gente que le rodeó, pero ellos también influyeron en él. Alberti, Dalí, Marisa Mallo, Juan Ramón Jiménez… Valoraba muchísimo su amistad y, por tanto, eso tenía que estar en el libro", añade.

La parte más compleja era recrear en imágenes las obras de Lorca, muchas de ellas llevadas al cine, como Bodas de sangre o La Casa de Bernarda Alba. "Dentro del libro tienen un estilo gráfico diferente del resto, para que el lector sepa que estamos en una obra de teatro y no en su vida".

De sus obras, a Ilu Ros le llama la atención cómo Lorca reflejó a las mujeres de su época. "Las mujeres tienen muchísimo peso, desde su madre, las criadas, las señoras… Se fijaba mucho en la situación de la mujer de su época, principios del siglo XX, y en su obra está reflejado. Desde La casa de Bernarda Alba, el drama de Yerma, una mujer que no puede tener hijos, Doña Rosita la soltera, el drama de una mujer burguesa, que no puede hacer nada, más que casarse".

La autora tiene 36 años. Pertenece a una generación que ha sufrido varias crisis económicas y escribe este libro sobre Lorca descubriendo algunos paralelismos entre aquella época y esta. Como ya hizo en su anterior trabajo, Cosas nuestras, Ilu Ros propone un diálogo generacional también en Federico. "Creo que es porque al leerlo a él, al leer sobe su vida, daba la sensación que me estaba diciendo algo. Todo lo que gira en torno a Lorca me parece muy contemporáneo y eso lo hace mortal. Lo entendemos perfectamente, no es alguien lejano en el tiempo. Está ahora mismo aquí y nos cuenta cosas sobre nosotros mismos y quiénes somos"

¿Cómo sería Federico García Lorca en la España y en el mundo de hoy? "Sería el mismo Lorca que fue entonces". "Hay muchos paralelismos con lo que ocurrió entonces y ahora. La gripe española, con el coronavirus, el fascismo. Él seguiría siendo una persona muy libre, estaría en contra del fascismo y defendería la libertad y los derechos de la clase obrera. Él nació en una familia privilegiada, con dinero, pero se sintió muy cerca de gente que vivía en los márgenes. En Romancero gitano con los gitanos, en Poeta en Nueva York con los negros… Era muy empático. En este momento estaría como estamos todos, tristes y enfadados. Es que hay todavía mucha gente que la libertad de los otros les molesta".