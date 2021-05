Zidane, contundente en la portada del diario AS: "Me voy porque el club no me da la confianza que necesito"

El ya extécnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha decidido despedirse del madridismo a través de una carta publicada por el diario AS en el que explica cuáles han sido los motivos de su marcha, en lo que es una justificación, en exclusiva y por escrito, a nuestros compañeros del diario AS.

El francés ha decidido terminar su segunda etapa como entrenador del Real Madrid, sin embargo esta vez no ha habido la rueda de prensa de despedida que sí hubo en su primera etapa como máximo dirigente del banquillo blanco. La portada del periódico rescata alguna de las mejores frases del francés en este comunicado abierto que sirve como explicación para el madridismo.

La portada se centra en la gran frase que deja esta misiva en la que tajantemente Zidane culpa al club de su salida de forma tajante alegando un motivo de confianza, principalmente el que motiva su salida: "Me voy porque el club no me da la confianza que necesito". Otras de las grandes sentencias que afirma en la carta son un desmentido sobre que la causa de su marcha se deba al cansancio: "No me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar" e insiste en que la relación con Florentino Pérez no acabó de la manera que él hubiera deseado: "Me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el club y con el presidente hubiera sido un poquito diferente", admitiendo que no pasa por su mejor momento.

También, en la portada del diario AS, quiere agradecer al presidente Florentino Pérez la confianza que le ha permitido estar 20 años en el club: "Pasar veinte años en el Real Madrid ha sido la cosa más bella que me haya pasado en la vida y se lo debo a Florentino Pérez".

Escucha el último programa