Dónde podríamos quitarnos la mascarilla próximamente y dónde no: esta es la opinión de Margarita del Val

El ritmo de vacunación avanza favorablemente en nuestro país. Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, a día de hoy hay 17.487.591 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna y 8.614.678 que ya cuentan con la pauta completa. Por lo tanto, y desde que se vacunara a Araceli el pasado mes de diciembre, ya hay un 18,2% de la población española completamente inmunizada contra la COVID-19.

El avance en el ritmo de vacunación, y la posibilidad de alcanzar la inmunidad de rebaño antes de que termine el verano han llevado a muchas personas a preguntarse cuándo comenzaremos a quitarnos las mascarillas. Mientras que algunos países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Polonia han quitado la obligación de usar la mascarilla en exteriores, otros comienzan a valorar esta posibilidad de cara a un futuro no muy lejano. ¿Cuándo podremos empezar a quitarnos la mascarilla en nuestro país?

Dónde podríamos comenzar a quitarnos la mascarilla

En declaraciones a El Objetivo, Margarita del Val ha asegurado que, a pesar de que algunos países hayan comenzado a hacerlo, todavía es demasiado pronto para pensar en ello en España. Después de que le preguntaran sobre cuándo sería el momento idóneo para quitarse la mascarilla, la viróloga ha reconocido que todavía es recomendable mantenerla en la mayoría de escenarios y que tan solo levantaría la obligatoriedad en situaciones muy concretas.

Entre estas situaciones, Margarita del Val ha asegurado que se podría quitar en la playas, porque son bastante seguras siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad. También en parques nacionales o en aquellas zonas en las que no vayamos a cruzarnos con gente, ya que no hay riesgo alguno de contagio por aerosoles. Por lo tanto, la viróloga reconoce que podríamos comenzar a quitarnos las mascarillas próximamente en este tipo de escenarios porque no suponen prácticamente ningún riesgo para la salud.

Las razones por las que todavía es demasiado pronto para levantar la obligatoriedad

Sin embargo, y más allá de estos casos aislados, la viróloga recomienda continuar llevando la mascarilla en todo momento para hacer frente a la COVID-19: "Conviene tenerla en los sitios en los que estés entrando y saliendo en interiores como el transporte público, las tiendas o la hostelería". También en entornos urbanos ya que, debido a las aglomeraciones que se pueden dar en estas regiones, podemos acabar contagiados por la enfermedad.

Y es que, tal y como recuerda Margarita del Val, la mascarilla nos protege de las gotículas que pueden transmitir la enfermedad. Pero no solo eso. También nos protege de los aerosoles que permanezcan en el aire y nos ayudan a evitar tocarnos la nariz o la boca. En definitiva, y a pesar de que el ritmo de vacunación continúe evolucionando a un ritmo favorable, la viróloga asegura que todavía es demasiado pronto como para quitarse la mascarilla.