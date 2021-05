Cómo rellenar un parte tras un accidente de tráfico: estos son los pasos a seguir

¿Alguna vez has tenido un pequeño toque con otro vehículo y no has sabido muy bien cómo actuar? En primer lugar, comprueba que tanto tú como el resto de integrantes tanto de tu vehículo como del coche contra el que has colisionado estáis en perfectas condiciones. Una vez verificado que todo el mundo está bien, y manteniendo tanto la calma como la educación en todo momento a pesar de que la otra persona haya actuado de una forma que no debería, fotografía tanto los vehículos como el lugar en el que ha tenido lugar el accidente.

A continuación, y después de que hayas recabado todas estas pruebas, proceded a poner el coche en un lugar seguro para rellenar el parte amistoso. ¿Sabes cómo tienes que hacerlo? La Guardia Civil ha publicado recientemente un tuit en el que puedes consultar una infografía que te sacará de dudas rápidamente. Y es que, por complejo que parezca, hacer un parte amistoso es mucho más sencillo de lo que hubieras pensado.

Cómo rellenar un parte amistoso

Antes de empezar a rellenar el parte, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) nos recomiendan escribir hasta el más mínimo detalle con letra clara y en mayúsculas. Cuando tengas interiorizada esta recomendación llegará el turno de ponerse manos a la obra. En primer lugar tendrás que rellenar datos básicos sobre el accidente. Desde la fecha y la hora en la que se produjo hasta la localización del mismo. También otros datos como si hay heridos, si se han producido daños materiales en los vehículos y todo tipo de información referente a los testigos que pueda ser de utilidad para llevar a cabo posteriormente la investigación.

🚘 ¿Has tenido un accidente de tráfico sin daños personales y tienes dudas de cómo rellenar el parte?



Esta infografía te ayudará. Es importante que los 2 conductores firmen el parte 📄🖊



➕ 👉 https://t.co/aSSlMTgAj3 pic.twitter.com/p9giwM7uYC — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) May 30, 2021

Una vez hecho esto, las dos personas que vayan a firmar el parte amistoso tienen que ponerse de acuerdo para determinar cuál es el coche A y cuál es el coche B. En caso de que seas el Vehículo A, dirígete a la parte izquierda de la hoja y comienza a aportar los datos personales del asegurado. También los del vehículo, los de la aseguradora contratada e incluso los de la persona que esté conduciendo el coche en ese momento. Entre otras cosas, también deberás determinar la zona dañada del vehículo a través de un dibujo, explicar qué tipo de daños ha recibido e incluso ofrecer todo tipo de aclaraciones que ayuden a esclarecer el caso.

En caso de que no se llegue a un acuerdo, no firmes

Cuando hayas ofrecido todos tus datos, determina con una 'X' las circunstancias del mismo. En la parte central de la hoja encontrarás varias opciones y tan solo tendrás que marcar aquellas que ayuden a explicar de una forma más detallada las consecuencias por las que ha sucedido el accidente. Después de que ambas partes hayan escrito sus datos personales, tan solo tendréis que hacer un dibujo claro de cómo ha producido el accidente. Cuando ya lo tengáis claro, tan solo tendréis que firmar el documento y ya estará listo para entregar a la aseguradora.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerdan que es importante aportar fotografías tanto del siniestro como de los daños ocasionados a la compañía de seguros. También el parte de accidentes debidamente firmado por las partes implicadas. En caso de que no se llegue a un acuerdo, es preferible no llamar y contactar con la policía para esclarecer los hechos. Y es que, en caso de que firmes el parte, estarás aceptando todo lo que pone en el mismo.