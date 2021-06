El francés Richard Gasquet aseguró que jugar contra Rafa Nadal, su próximo rival en Roland Garros, sobre tierra batida es 'algo fabuloso', pero reconoció que no haber ganado nunca al español en 16 duelos le frustra.

"Es fabuloso jugar contra él, la primera vez aquí en 2005, es el mejor de todos los tiempos, fatiga incluso tener que repetirlo. Quiero hacer un gran partido, disfrutar, es algo magnífico volver a jugar contra él, ambos tenemos 35 años, es cierto que no tenemos el mismo nivel, pero espero disfrutarlo', señaló.

Gasquet recuerda bien aquel duelo entre dos jóvenes promesas del tenis: "Hacía 33 grados, salí de la pista y le dije a mi padre que Rafa iba a ganar Roland Garros, me di cuenta de que era un extraterrestre, que sería un tenista extraordinario sobre tierra batida. Ya se veía que era un tipo diferente, que no tenía el mismo nivel. No podía imaginar que iba a ganar 13 veces Roland Garros, pero sí que iba a ganar muchos", indicó.

Gasquet recordó que Nadal es el único jugador al que no ha logrado ganar en ninguna ocasión. "Es una enorme frustración haber perdido tantas veces contra él, es algo desagradable. Espero hacer un gran partido, Roland Garros no es el sitio más fácil, pero quiero hacer un buen partido, estar al cien por cien", comentó.

El motivo de tantas derrotas lo encuentra el galo en que Nadal anula su principal arma, la diagonal de revés. "Es mi punto fuerte, un golpe que domino, pero él juega alto, es zurdo y anula esa fuerza que tengo, su golpe de derecha en mi revés, por eso nunca le he ganado. Contra otros domino esa diagonal, pero contra él queda anulado. Tengo otros problemas, pero ese me hace mucho daño", señaló.

Para el francés, Nadal es 'incontestablemente el máximo favorito' para ganar el torneo, por el nivel de forma demostrado en los últimos partidos sobre tierra batida que hicieron olvidar algunas debilidades del inicio de la gira.