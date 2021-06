"Si no lo sabes, cállate": Ana Rosa muy enfadada con las últimas palabras de Fernando Simón sobre AstraZeneca

La presentadora del matinal de Telecinco, Ana Rosa Quintana, se ha mostrado molesta este martes en su programa por las últimas palabras de Fernando Simón, que este martes cargaba contra los grupos políticos, los medios de comunicación y "los lobbies que tienen intereses" y estaban animando a la población a ponerse la segunda dosis de AstraZeneca en lugar de Pfizer.

El Consejo Interterritorial de Salud acordó recomendar la segunda dosis de Pfizer para menores de 60 años que habían sido vacunados con AstraZeneca como medida de prevención ante la notificación de varios casos de trombosis. Sin embargo, al ofrecer la posibilidad de que la ciudadanía elija la que se quiere poner, ha seguido siendo la de Oxford la preferida.

Simón piensa que la sociedad no elige libremente



Para el epidemiólogo esta decisión no ha sido tomada por la sociedad libremente, sino que según ha señalado se debe a las recomendaciones que están haciéndose desde los medios de comunicación, algunos grupos políticos y "lobbies que tienen intereses", y no tienen en cuenta los criterios técnicos que han utilizado para recomendar Pfizer. “No favorece el que la población normal tenga una capacidad de tomar una decisión clara e imparcial, lo más aséptica posible de factores que no tendrían que influir” ha destacado.

Estas palabras no han sentado bien a la presentadora, que se ha sentido atacada por estas palabras y se ha referido al epidemiólogo en su programa: "¿Que me está pagando a mí AstraZeneca porque quiero ponerme la segunda dosis, como dice la Agencia Europea del Medicamento? ¿Perdón?".

Para Ana Rosa los argumentos bajo los que hizo la afirmación son "muy graves", y ha señalado que hablara de posibilidades cuando en una acusación tan pesada. "Pues mira, Simón, si no lo sabes cállate. Y si lo sabes explícalo. Explica dónde están los lobbies, dónde están los patrocinadores. Es que es una barbaridad. ¿Qué podemos pensar? ¿Que cuando están recomendando Pfizer es porque hay patrocinadores?" ha espetado la presentadora del matinal de Telecinco.

La polémica de AstraZeneca y la segunda dosis

La polémica comenzó cuando la Agencia Europea del Medicamento aseguró que la probabilidad de sufrir un episodio de trombosis tras la inyección de la primera dosis de AstraZeneca podían ser del 0,0001%, un dato mínimo y que sigue dejando los riesgos por debajo de los beneficios. No obstante, el Ministerio de Sanidad, decidió bajo criterios de los expertos, que era mejor recomendar Pfizer en ese segundo pinchazo y otorgaba la misma protección.

Aun así, la mayoría de los citados no han seguido esta recomendación de Sanidad y han apostado por una segunda dosis de la misma vacuna, dejando curiosas imágenes de las colas en los centros sanitarios, con colas desbordantes para recibir esta frente a Pfizer.