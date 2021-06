Cospedal se presenta en el Congreso: dice que no ha sido avisada de la suspensión de la comparecencia

María Dolores de Cospedal se ha presentado en el Congreso. Esta tarde, a las 15:30 horas, tenía que comparecer en la comisión que investiga el caso Kitchen, una cita que se ha suspendido tras ser imputada en la causa. Cospedal ha asegurado que nadie se lo ha comunicado. "Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y, a mí, nadie me ha dicho nada. Usted no es la que me lo tiene que decir", ha asegurado Cospedal en los micrófonos de TVE. "A mí no me han comunicado nada", decía en la cámara. "Me parece tremendo", ha asegurado.

🔴 María Dolores de Cospedal ha acudido al Congreso para comparecer ante la Comisión que investiga el caso Kitchen, aunque su comparecencia se había aplazado.



"Nadie me ha avisado del aplazamiento", ha asegurado a un equipo de TVE. https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/n0ZSRnsplP — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 2, 2021

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, que ha asegurado que no veía motivos para aplazar la comparecencia, decidieron a mediodía suspender la declaración de Cospedal. El motivo: su imputación. Los diputados aseguran que no tenía ningún sentido celebrarla este miércoles porque María Dolores de Cospedal no respondería a las preguntas alegando que podía perjudicar a su defensa o a la instrucción de la causa judicial tal y como ha hecho su marido, Ignacio López del Hierro. El Congreso volverá a citar a Cospedal después del 29 de junio, que es cuando está prevista su comparecencia ante el juez.

Algunos partidos creen que el juez le hace un favor

Según varios partidos, no es casual que la imputación se haya firmado este miércoles a las 10 de la mañana, justo cuando su marido empezaba a comparecer y cinco horas antes de que lo tuviera que hacer ella. En la Comisión consideran que el juez les ha hecho un favor con esa imputación, porque de este modo Cospedal podría alegar que no respondería a ninguna pregunta porque podría perjudicar a la causa judicial y a su defensa.

Es más , esas mismas fuentes señalan que el juez acabará desimputando a Cospedal cuando finalice la comisión Kitchen, y que ésta podrá presentarse, como Cristina Cifuentes, "libre de cargos y cargas".

Cospedal presenta una queja

La exministra del PP ha permanecido en el Congreso más de una hora a la espera de que se le notificara oficialmente la suspensión de su comparecencia, que ha calificado como "más que un atropello" y finalmente ha sido un letrado de la Comisión Kitchen el encargado de informarla.

No obstante, fuentes del PP han señalado que Cospedal tiene intención de registrar esta tarde un escrito de queja a la comisión de investigación del caso Kitchen por "el trato recibido" ya que insiste en que no ha recibido la notificación ni las causas de la suspensión de su comparecencia. "Estos lo que quieren es tener abierta esta comisión cinco meses y que así no se hable de los indultos y se hable de esto. Si es lo que quieren", se ha quejado Cospedal cuando abandonaba el Congreso.