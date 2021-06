El truco definitivo para reducir la resaca: ni ibuprofeno ni recetas caseras

Prácticamente todas las personas que han consumido alcohol alguna vez en su vida han sufrido los estragos que produce al día siguiente: la temida resaca con la que despiertas al día siguiente y que produce dolores de cabeza, de estómago... Seguro que muchas veces has pensado que no volverás a tomarte esa copa de vino durante la cena o a tomar unas cervezas con tus amigos, y has recurrido a tu botiquín o a la farmacia más cercana para encontrar algo que alivie tu malestar.

Sin embargo, la solución es más sencilla de la que crees, aunque como ha asegurado en una entrevista en el canal de Twitch de la Cadena SER el famoso tiktoker @farmaceúticofernández, "trucos mágicos no hay".

Mitos y remedios para la resaca

Con esto se refiere a que la ingesta de ibuprofeno u otros analgésicos, o los mitos que corren con recetas caseras como batidos o incluso, tomarte otra cerveza, no son soluciones realmente efectivas. Con los medicamentos puedes reducirlos dolores de cabeza y el malestar, pero si sufres dolores estomacales, pueden ser contraproducentes.

Y por supuesto, indica que si continúas tomando alcohol, el malestar desaparecerá porque el alcohol volverá a actuar en el cuerpo, pero "lo unico que haces es alargarla". También se ha extendido la creencia de que tomando vitaminas B12 se pueden reducir los efectos de la resaca. Pero produce totalmente lo contrario, ya que a pesar de acelerar la metabolización del alcohol, ocurre como los analgésicos, haces trabajar más al hígado y al riñón, y por tanto, puede traerte otros problemas más graves a la larga.

El principal error: actuar cuando ya hay resaca

Existe también un medicamento en la farmacia que se llama Resalim, un complemento alimenticio hecho con extractos vegetales, y que aseguran que puede ayudar con los dolores de cabeza y estómago. Sin embargo, nuevamente el farmacéutico desaconseja su uso.

Como explica Fernández, todos estos trucos y consejos se recomiendan una vez ha aparecido ya la resaca, y este es el error principal. Estos síntomas de la ingesta de alcohol los produce la deshidratación que sufre el cuerpo por este tipo de bebidas. Por ello, la forma más efectiva de combatirlo es actuar en el momento en el que te empiezas a deshidratar.

Hidratarse mientras se bebe alcohol, el truco definitivo

"Hay que hidratarse con agua, hacerlo mientras bebes alcohol reduce mucho la resaca porque evitas la deshidratación posterior, que es una de las grandes causantes" ha explicado el tiktoker, ya que de esta manera ayudarás al cuerpo a mantener los niveles de agua correctos. Si además te alimentas bien antes de tomar bebidas alcohólicas, y después de hacerlo, el estómago estará mucho más protegido de las agresiones que pueda provocar.

Por ello, antes de beber alcohol recuerda hidratarte y comer bien, pero además cada vez que tomes una copa, compénsala con un vaso de agua. Es sin duda y como comenta Fernández el truco definitivo para no sufrir los graves estragos que causa el alcohol al día siguiente. Además, ha apuntado que, como estarás bebiendo agua, también reducirás la ingesta de bebidas alcohólicas.

Si quieres saber más sobre asuntos relacionados con la salud, medicamentos y farmacias, no te pierdas la entrevista completa.