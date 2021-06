Luis Enrique aumenta las dudas con la portería: "No sé quién va a ser el portero titular en la Eurocopa"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, no confirmó el debut como internacional de Robert Sánchez en el amistoso ante Portugal de este viernes y encaró con naturalidad el debate de la portería, al asegurar que no tiene decidido el guardameta que va a jugar la Eurocopa.

"Como entrenador estoy acostumbrado, preparado y capacitado para lidiar con las polémicas que aparezcan dentro de la selección. Es mi trabajo y estoy encantado. Pensaba que el debate era por los nombres, pero veo que es por la posición", bromeó en una rueda de prensa en la que la portería fue el centro de atención.

El relevo de David de Gea a Unai Simón se dio en los últimos encuentros de la selección española, pero el seleccionador no confirmó que vaya a seguir así en la Euorocopa. "No lo sé o si lo sé, no lo puedo decir", afirmó.

"A David le intento dar, dentro de mis convicciones, el cariño que considero a cada jugador y David es un fenómeno. Es un tío que suma en cualquier situación cuando juega y cuando no, cuando viene de perder una final o de hacer un gran partido. Es imprescindible", elogió.

En el caso de Robert Sánchez, Luis Enrique le ve con las mismas posibilidades que el resto de porteros pese a su falta de experiencia en la selección.

"Si está en la lista de 24 jugadores tiene opciones. Confío plenamente en la capacidad de todos los jugadores, de los 24 que están. Los veo entrenando y cada día me motiva más. La p