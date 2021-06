El BOE belga publica accidentalmente una receta de espárragos gratinados.

El abogado belga Morgan Moller ha sido el responsable de la constatación de un Real Decreto del Moniteur Belge, el BOE de Bélgica, el cual establece condiciones para determinar los precios de los medicamentos en el país. Mientras realizaba su trabajo, Moller se encontró con algo inusual en medio de tanto lenguaje burocrático: una receta de espárragos gratinados.

El texto legal data de 2014, no obstante, el mes pasado se modificó el artículo 13 y es cuando se cometió un error en la publicación online en francés. En la sección 9 se comienzan a explicar los pasos para elaborar la receta, seis pasos que cierran con un “Bon appétit” por si aún quedaba alguna duda.

“En mi carrera legal no me he encontrado a menudo con esta hilaridad”, explicó Moller en su cuenta de Twitter. La publicación se viralizó en pocas horas y, aunque la captura del texto que se puede ver en su tweet ya se ha modificado, en la versión PDF aún se puede leer “precalentar el horno a 250 grados”.

Ik heb het gehad met mensen die zeggen dat het Belgisch Staatsblad nutteloos is. Je vindt er alles : wetten, besluiten, recepten om te koken, noem maar op.



Eerlijk : in mijn juridische carriere deze hilariteit nog niet vaak tegengekomen. 😁

El director del Monitor, Wilfried Verrezen, ha explicado en RTL Info que “sin duda, quien publicó esta versión tenía abierto un documento de Word con la receta”. “Lo corregimos de inmediato. Afortunadamente la persona en cuestión solo estaba ocupada con recetas y no con sitios web pornográficos”, añade en tono de broma.

Verrezen explicó que la publicación no era “oficial del Monitor”, porque esos textos no los pueden corregir y hubiera sido necesario publicar la errata. El corresponsal de EFE en Bruselas, Javier Albisu, señala que dicho texto online “no tenía valor legal, es sólo una base de datos oficial. Paro tiene mérito leer cosas como ‘en una cacerola, hervir la crema con concentrado de tomates. Añadir pimentón, sal y pimienta’”.