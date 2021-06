Conmoción por el fallecimiento del streamer Gabriel Chachi

Ayer fue un día conmovedor en redes sociales, la noticia de la muerte de Gabriel Chachi conmocionó a seguidores y compañeros de la plataforma, quienes dedicaron multitud de emotivos mensajes en sus perfiles al joven streamer. Muchos creadores de contenido comentaron la importancia de la ayuda psicológica profesional y la salud mental para asegurar el bienestar.

La incertidumbre colmaba las redes sociales, muchos no estaban seguros de la veracidad de la trágica noticia y otros simplemente no lo podían creer. Seguidores y compañeros comenzaron a confirmar la noticia con el paso de las horas. La novia de Gabriel, Hanabie, fue de las primeras personas en dar la voz de alarma: "Literalmente estoy pasando la mayor angustia de mi vida. No entiendo nada, no me cuadra nada. No sé qué hacer. Tengo miedo", tuiteó la madrugada del martes. "No quiero dormirme, porque sé que voy a soñar que aparece y al despertarme me sentiré horrible. Quiero despertar de esta pesadilla", añadió.

No entiendo nada no me cuadra nada no se que hacer tengo mieid — rana giovanni😳 (@_hanabie) May 31, 2021

Poco después, otros youtubers comenzaron a dedicar unas palabras de despedida a su compañero y amigo. La preocupación por Chachi comenzó el martes cuando el streamer Kidi iba a hacer directo con Gabriel y este no apareció. "Seguro que se ha quedado dormido por ahí en algún sitio y se le ha acabado la batería del móvil, pero estamos con el nudo en el estómago. Mejor estar cerca", comentó una amiga suya en el streaming.

Ibai Llanos también mencionó en su stream una pérdida de un amigo cercano, aunque sin mencionarle directamente. Después, lanzó un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de cuidar la salud mental. "Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da 'vergüenza' buscar ayuda y contar los problemas, pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor", tuiteó Ibai a última hora de la noche. Gabriel participó como colaborador en 'Hoy no se sale' y eran buenos amigos.

Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor. — Ibai (@IbaiLlanos) June 1, 2021

Gabriel Chachi era un conocido youtuber madrileño que con tan solo 12 años abrió su canal en la plataforma para llevar la música rap al alcance de todo el mundo. En su momento, Chachi se convirtió en el quinto canal de YouTube con más suscriptores en España, aunque poco a poco perdió su dedicación como creador de contenido. Recientemente, Gabriel se abrió paso en Twitch y comenzó a hacer streamings. Sus seguidores de la plataforma se han sorprendido ante la noticia y la conmoción ante su pérdida sigue presente en redes sociales.