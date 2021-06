"Nadie debe sentir vergüenza por ello": el alegato de Ibai Llanos sobre la salud mental que se ha hecho viral

Ibai Llanos nunca ha tenido problemas para hablar sobre la salud mental tanto en sus redes sociales como en su canal de Twitch. De hecho, el joven streamer vasco ha hablado en alguna ocasión sobre los problemas de ansiedad que sufrió en sus inicios como caster y cómo estos le llevaron a requerir de ayuda profesional: "Me hicieron pruebas y no tenía nada. Fui al médico de cabecera y me dijo que estaba padeciendo ataques de pánico y ansiedad muy fuertes. Me daba miedo quedarme en casa solo, me daba miedo salir a la calle, no siento las piernas... Me estaba volviendo loco".

Con el paso del tiempo, gracias a la ayuda de la psicóloga, el streamer consiguió superar sus problemas de salud mental pero aprovecha, siempre que puede, para hablar sobre la importancia de tratar este tipo de dolencias con profesionales: "Todos los que estáis en esta situación, os mando un fuerte abrazo y os digo que se puede superar. Las enfermedades mentales son mas serias de lo que parecen. No solo estás mal cuando te duele una pierna, sino también cuando no sabes que te pasa".

"Cuidaos mucho, por favor": el alegato de Ibai Llanos sobre la salud mental

En esta ocasión, Ibai Llanos ha aprovechado su cuenta de Twitter para recordar de la importancia de cuidar nuestra salud mental: "Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da 'vergüenza' buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor". Un mensaje que se ha viralizado rápidamente a través de las redes sociales, donde cuenta actualmente con más de 142.000 'Me gusta'.

Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor. — Ibai (@IbaiLlanos) June 1, 2021

Entre ellos los del líder de Más País, Íñigo Errejón, quien ha incidido en un segundo tuit en la importancia de no sentir vergüenza por tener que acudir a especialistas para tratar problemas relacionados con la salud mental. Como ya explicó anteriormente en nuestro canal de Twitch, tratarse la salud mental es tan importante como tratarse cualquier otra afección. Por esa misma razón, y a pesar de que pueda dar vergüenza, es recomendable acudir a un especialista en el tema.

Importante: nadie debe sentir vergüenza por ello https://t.co/SjqCiVScd5 — Íñigo Errejón (@ierrejon) June 1, 2021

"Ya has preocupado que mis padres": las redes responden a Ibai Llanos

Tras la publicación de este tuit, el número de personas que han respondido al mismo se cuentan por miles. Entre ellos destaca el de un joven que asegura que Ibai Llanos se ha preocupado más por él mediante este mensaje que sus padres: "Ya te has preocupado más que mis padres. Gracias bro". Por otro lado, también hay quienes agradecen que, entre broma y broma, el streamer vasco sea capaz de hablar de una forma tan coherente: "Entre broma y broma, un mensaje tan coherente como este te engrandece".

Ya te has preocupado más que mis padres. Gracias bro — 🦂𓂀 (@reaItrap) June 1, 2021 Entre broma y broma, un mensaje tan coherente cómo éste, te engrandece. — Yeray (@yeraybo) June 1, 2021

Sin embargo, hay gente que reconoce que no va al psicólogo simplemente porque no se lo puede permitir: "No nos da vergüenza Ibai, no vamos porque somos pobres".