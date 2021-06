"No te atrevas": Kate Winslet se levanta contra 'los cuerpos perfectos' y se niega a que retoquen su tripa

La presión y la dictadura a la que la industria cinematográfica ha sometido durante años a sus actrices está empezando a llegar a su fin. Cada vez son más las mujeres, y también los hombres, que alzan la voz contra la imposición de 'los cuerpos perfectos' y siempre jóvenes. La actriz Kate Winslet ha sido la última en reivindicar los cuerpos reales con su última serie, 'Mare of Easttown', de HBO.

En una reciente entrevista a 'New York Times' la actriz ha revelado la lucha que ha llevado a cabo durante el rodaje para que no se retocaran, o no se hiciera en exceso, las escenas y carteles promocionales en los que se evidencia algún signo de la edad o de peso.

Se niega a que retoquen su tripa y sus arrugas



Winslet ha asegurado que el director de la producción, Craig Zobel, se dirigió a ella tras la grabación de una escena de sexo junto a su compañero Guy Pearce, en la que la tripa de la actriz parecía algo abultada, y le propuso hacer un retoque digital para que se viera "más favorecida".

"No te atrevas" le espetó la actriz, clara y contundente, que quería que el personaje que interpreta en la serie fuera el de una mujer real de mediana edad, que reflejara mucho más que sus atributos físicos. Para ello trabajó con el equipo de vestuario y de iluminación para que su estética no eclipsara el verdadero poder de Mare, y ha asegurado que en esa pérdida de filtros es donde han conectado los espectadores: "Es una mujer totalmente funcional y con defectos, con un cuerpo y una cara que se mueven de una manera que va en sintonía con su edad, su vida y de dónde viene" .

Además, Winslet ha destacado que tuvo que devolver el cartel promocional de la serie hasta en dos ocasiones, porque los retoques que se habían hecho digitalmente eran demasiado surrealistas y se había retocado en exceso. En un principio cuenta que intentaron pararle los pies, pero les respondió: "Chicos, sé cuántas arrugas tengo al lado de mi ojo. Por favor, ponedlas de vuelta".

Sometida durante años a la dictadura de 'los cuerpos perfectos'

No es la primera vez que la actriz reivindica las presiones a las que están sometidas las mujeres en la industria del cine, sobre todo cuando son jóvenes. En una entrevista a principios de este año para el podcast WTF habló sobre cómo desde el ascenso de su fama con 'Titanic' la prensa se había cebado con ella y con sus cambios de peso, llegando incluso a apodarla 'weighty Katie' (la pesada Katie), y a especular sobre las dietas que hacía o dejaba de hacer.

"Cuando tenía 18, 19, 20, 21 años... tu cuerpo cambia tanto entonces, ni siquiera te has asentado en la mujer que vas a ser. Es una época emocional y vulnerable" ha denunciado la actriz, que ha calificado de "diabólico, vergonzoso y dañino" las presiones a las que se ven sometidas desde la prensa, la sociedad y la industria.

Todo ello, ha llevado a Winslet a plantearse si volverá a ofrecer cualquier tipo de desnudo en sus futuros trabajos, no por la edad ni por su cuerpo, sino para no tener que soportar más este tipo de conductas.