"¡No me grite!": explosivo encontronazo entre Mamen Mendizábal y Esperanza Aguirre

Mamen Mendizábal y Esperanza Aguirre han vuelto a protagonizar un tenso encontronazo en televisión. La expresidenta de la Comunidad de Madrid era entrevistada esta semana por la presentadora de 'Más Vale Tarde' y, una vez más, volvían a saltar las chispas.

La tensión ha comenzado cuando la presentadora, que recientemente anunció que dejará el programa tras casi 10 años al frente del espacio de las tardes de La Sexta, se refería al marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, como "imputado".

"La presunción de inocencia existe para los del PP. Por favor, utilice bien el lenguaje", le espetaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a lo que Mendizábal respondía recordando a Aguirre que ambos términos son correctos: "Si quiere llamo al Supremo y tenemos esta discusión", apuntaba.

"No, perdone, no. El Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento criminal se cambiaron. Es de las pocas veces que Mariano Rajoy me hizo caso y no se puede decir imputar cuando se está investigando. Lo cambió", decía Aguirre levantando la voz.

"¡No me grite! No me empiece gritando tan pronto, señora Aguirre", le pedía la periodista.

"No me deja hablar. Usted tiene la costumbre de no dejar hablar al entrevistado. Le quiero contar mi propia relación con Villarejo, si usted me lo permite", decía Aguirre ante los intentos de Mendizábal de reconducir la conversación.

"¡Pues anda que usted! Usted viene aquí a hacer su monólogo, que me parece fenomenal, pero es que yo tengo la mala costumbre de que yo vengo a hacerle preguntas le sienten bien o mal porque a usted le va la artillería pesada", explicaba la presentadora entre risas.

"Ya veo que va a dejar usted el programa, no sabemos por qué, pero las entrevistas consisten en que usted pregunta y el entrevistado contesta", respondía Aguirre. "Ya que usted controla mejor que yo los mimbres del periodismo puedo ponerla un hueco aquí. ¿Me va a contestar o va a seguir haciendo esto?", apuntaba Mendizábal intentando reconducir el tenso momento de vuelta a la entrevista.