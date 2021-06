Andrea Agnelli, presidente del Juventus de Turín, aseguró este jueves que "la Superliga no era un golpe de Estado, sino un grito de alarma" y definió "arrogante" la reacción de la UEFA, que se opuso con fuerza y amenazó con excluir a los clubes involucrados de las próximas copas europeas.

"La Superliga no era un intento de golpe de Estado, sino un grito de alarma de un sistema que va camino de la quiebra. El acuerdo entre los socios dependía del visto bueno de la UEFA y de la FIFA", dijo Agnelli en la rueda de prensa de despedida de Fabio Paratici, ya ex director deportivo del Juventus. "La respuesta de la UEFA ha sido de total cierre, con términos ofensivos, y acabó con unas amenazas a tres clubes", prosiguió.

El Juventus es, junto al Real Madrid y al Barcelona, uno de los clubes que sigue apoyando el proyecto, mientras que los otros nueve socios iniciales (los ingleses Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham, más el Atlético Madrid, Inter de Milán y Milán) renunciaron pocos días después al ver la reacción negativa del mundo político y deportivo.

"El sistema debe cambiar"

"Las declaraciones (de la UEFA), además de ser difundidas de forma arrogante, han creado presión. No es de esta manera que vamos a revolucionar al fútbol", opinó. "Afortunadamente, al conocer a casi todos en la UEFA, sé que no todos tienen estas ideas. Las bases legales que tenemos son serias, pero nuestro deseo de diálogo no cambia, porque es necesario encontrar un compromiso", añadió.

El presidente del Juventus subrayó además que "casi todos los inversores coinciden en la convicción de que el sistema debe cambiar", y reiteró la voluntad de su club, del Real Madrid y del Barcelona de "alcanzar una completa reforma de las competiciones europeas".