Un hombre que conserva más de un millón de pesetas en monedas se niega a cambiarlas

Desde 2002, los países de la Unión Europea se unificaron con una moneda única: el euro. En ese momento, el Gobierno fijó un plazo para poder canjear las pesetas en euros. Aunque dicho plazo estaba inicialmente previsto para el 31 de diciembre de 2020, la pandemia mundial hizo que se tomara la decisión de retrasarlo un poco más, fijando la nueva fecha límite en el próximo 30 de junio.

Camilo, un hostelero segoviano ya jubilado, es poseedor de un millón de pesetas que lleva coleccionando durante gran parte de su vida, mayormente se trata de propinas que sus clientes le dejaban en su bar. No obstante, se niega a canjearlas. El hostelero ha comentado en una entrevista a Telemadrid que antes de toda la expectación mediática, varias personas ya se habían interesado por sus monedas: “Me han ofrecido hasta 40.000 y 50.000 euros por llevarse todas las monedas que tengo guardadas, pero siempre he dicho que no porque vale más el orgullo”

La cantidad de monedas que posee es tan grande, que su peso supera incluso las tres toneladas. El traslado de las mismas desde el bar al domicilio fue un duro trabajo. “Necesitamos dos coches grandes para poder traerlas”, relata Camilo. Una cantidad que según el Banco de España equivaldría a 6.000 euros.

Aunque inicialmente la fecha límite para canjear las pesetas en euros estaba fijada en el 31 de diciembre de 2020, el Gobierno amplió el plazo al próximo 30 de junio pero Camilo sigue convencido de que prefiere conservar sus monedas. Actualmente, los españoles aún conservan hasta 1.599 millones de euros en billetes y monedas de pesetas, algunos por nostalgia y otros, como este hostelero segoviano, por orgullo.