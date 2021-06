"Ser de izquierdas es todo lo bueno, ¿Qué es ser de derechas?": la duda de Tamara Falcó que se ha hecho viral

Después de dos semanas sin aparecer por el programa presentado por Pablo Motos, la aristócrata Tamara Falcó ha vuelto a El Hormiguero por todo lo alto. Y es que no ha tardado más que unos minutos en convertirse en tendencia en redes sociales debido a una de sus primeras intervenciones en la tertulia política del programa de entretenimiento de Antena 3. Una tertulia en la que ha acabado reconociendo que está muy contenta de votar a la derecha.

A lo largo de esta tertulia, Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y Tamara Falcó han estado charlando sobre la nueva factura de la luz que ha entrado en vigor este martes. Después de que los dos primeros denunciaran que la luz está carísima como consecuencia de la última decisión del Gobierno, Juan del Val ha criticado duramente al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Después de asegurar en tono irónico que esta era la forma del Gobierno para recaudar más únicamente de los ricos, el escritor denunciaba que la izquierda ya no es de izquierdas.

" Yo me quedo un poco tocada con lo que has dicho de ser de izquierdas, porque es todo lo bueno"

Después de reconocer que el Gobierno ha perdido la referencia de lo que supone ser de izquierdas, el escritor ha recordado frente a la audiencia que tener una ideología de izquierdas supone creer en la igualdad de oportunidades y la lucha de clases. Sin embargo, Juan del Val considera que este Ejecutivo "de eslóganes" tan solo se centra en "ecologías baratas". Por todo ello, el colaborador ha instado al Gobierno a replantearse qué es realmente ser de izquierdas para evitar victorias como las de Ayuso el pasado mes de mayo en Madrid.

Tras las críticas de Juan del Val al Gobierno, Tamara Falcó ha intervenido con una frase que le ha llevado directamente a convertirse en tendencia en redes sociales: "Yo me quedo un poco tocada con lo que has dicho de ser de izquierdas, porque es todo lo bueno. Entonces, ¿qué es ser de derechas?”. A esta pregunta, el escritor le ha respondido que la izquierda se identifica históricamente con la lucha de clases. Sin embargo, lamenta que no es el caso del Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Mis dieces al marido de Nuria Roca que por supuesto no tengo ni puta idea de quién es. Y por favor que alguien le pinche la burbuja a Tamara Falcó de la aristocracia en la que vive pic.twitter.com/9mGDkSKrmU — Carlota Moreno (@Carlotamooreno) June 3, 2021

"Estoy muy contenta con ser de derechas"

Ha sido entonces cuando Tamara Falcó ha reconocido sentirse orgullosa de ser de derechas. Y es que, bajo su punto de vista, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida Madrid han hecho mucho por la gente menos favorecida: "Pero yo pienso en los líderes que tenemos en Madrid y yo pienso en lo que han hecho por la gente menos favorecida y la verdad es que estoy muy contenta con ser de derechas".

Una serie de declaraciones que se le han vuelto en contra a través de las redes sociales, donde han sido varias las personas que afirman no comprender que, a su edad, no sepa muy bien la diferencia entre ser de izquierdas y de derechas: "Tamara Falcó descubriendo con 39 años que la izquierda tiene todas las cosas buenas y preguntándose entonces qué bueno tiene la derecha....ese es el nivel del votante de derechas, claro q sí. Votar por espejo, por lo q ve en casa y punto".

Tamara Falcó descubriendo con 39 años que la izquierda tiene todas las cosas buenas y preguntándose entonces qué bueno tiene la derecha....ese es el nivel del votante de derechas, claro q sí. Votar por espejo, por lo q ve en casa y punto #AlaskaEH — pitufloris (@pitufloris) June 3, 2021 Tamara Falcó descubriendo con 39 años que la izquierda tiene todas las cosas buenas y preguntándose entonces qué bueno tiene la derecha....ese es el nivel del votante de derechas, claro q sí. Votar por espejo, por lo q ve en casa y punto #AlaskaEH — pitufloris (@pitufloris) June 3, 2021 Tamara Falcó vive en otra dimensión. — MariPris🔻✊ (@Mariyi_de_Pu) June 3, 2021

Por otro lado, también hay quienes aplauden a la aristócrata por su defensa de la derecha y por destacar la gestión tanto de Isabel Díaz Ayuso como de José Luis Martínez Almeida en la comunidad de Madrid.