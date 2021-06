¿Los futbolistas son de izquierdas o de derechas? Borja Iglesias lo tiene claro y explica por qué

¿Por qué los futbolistas no suelen posicionarse en asuntos políticos? Durante estos últimos años, los jugadores que han comparecido frente a los medios de comunicación o redes sociales para pronunciarse sobre temas como, por ejemplo, la homofobia, el feminismo o movimientos como el Black Lives Matter, se cuentan con los dedos de una mano. ¿Por qué pasa esto? Según explica el delantero del Real Betis Balompié, Borja Iglesias, no lo hacen porque mojarse a la hora de hablar sobre este tipo de temas provoca que te coloquen una etiqueta de que difícilmente te puedes quitar.

Una etiqueta que, según explica el jugador gallego, también puede recaer sobre el equipo para el que juegan: "No solo se te coloca coloca a ti la etiqueta, sino también a tu club, que igual es apolítico y no quiere meterse". Por todo ello, y para evitar una rivalidad política además de la deportiva, los futbolistas profesionales no suelen mojarse en temas políticos. Sin embargo, y como pasa con todo el mundo, cada uno de ellos cuenta con su propia ideología.

¿Los futbolistas son de izquierdas o de derechas?

Después de hablar sobre este tema en el programa Salvados, el periodista Gonzo le ha preguntado si los futbolistas tienen una ideología más cercana a la izquierda o a la derecha. Y su respuesta ha sorprendido a muchos. Desde su experiencia, Borja Iglesias asegura que el futbolista medio tiende ir más hacia una derecha no muy extrema. ¿Por qué motivo? Bajo su punto de vista, porque valoran mucho el tema económico.

"Si te están diciendo que en lugar de pagar el 50% de tus impuestos vas a pagar el 30%, pues dices que está bien", ha respondido Borja Iglesias. Sin embargo, el delantero del Real Betis reconoce que, su ideología no responde al hecho de que pueda ganar más o menos dinero como futbolista. A pesar de que es consciente de que su carrera profesional es muy corta, ya que un jugador de fútbol rara vez llega en activo a los 40 años de edad, Iglesias prefiere ganar menos siempre y cuando sea para ayudar a su país.

Cobrar menos para disfrutar más

"Para mí, por ejemplo, no vale eso". El delantero del Real Betis Balompié reconoce que prefiere pagar más y vivir en un país en el que le guste lo que se hace. Pero Borja Iglesias es un jugador especial. Una rara avis que no ha tenido ningún problema en posicionarse a favor de movimientos como el Black Lives Matter que, lamentablemente, le han traído consecuencias negativas.

Cuando Borja Iglesias se pintó las uñas de negro en apoyo al movimiento internacional, el futbolista recibió un número ingente de insultos a través de las redes sociales. Un acoso que incluso le llevó a replantearse si debía defender este tipo de causas a través de las redes sociales. No obstante, el futbolista del Real Betis lo ha seguido haciendo hasta el día de hoy.