Rafa Nadal ha pasado a los cuartos de final de Roland Garros sin ningún tipo de apuro después de imponerse al italiano Sinner cómodamente en tres sets. El balear ha sido protagonista de grandes golpes durante el partido y ha pasado por encima de Sinner en muy poco tiempo. El siguiente rival será el argentino Schwartzmann, quien más de una vez le ha puesto las cosas difíciles al tenista balear.

El listón que sigue poniendo Rafael Nadal Parera en su torneo fetiche, Roland Garros, supera cualquier tipo de previsión y expectactiva y aumenta la leyenda. Tanto es así que miles de usuarios en las redes sociales han destacado su papel en el torneo francés y han propuesto la idea de cambiar el nombre del torneo a Roland Garros Nadal, teniendo en cuenta el espectacular idilio del manacorí con uno de los torneos más legendarios de todo el circuito.

Antes del partido entre Sinner y Nadal se disputó un emocionante Djokovic-Mussetti. El italiano le puso las cosas muy difíciles, sin embargo el serbio aprovechando una lesión de su rival pudo remontar con claridad. En la sala de prensa de Nadal este partido fue protagonista, ya que uno de los periodistas quiso saber la opinión del balear sobre el partido del númemro 1 del mundo, con el que se puede enfrentar en las semifinales de este torneo si ambos logran avanzar de fase, y la respuesta del español no ha podido ser más divertida.

"No he podido ver mucho el partido de Djokovic porque estaba jugando al parchís. Vi sólo a partir del 4-4 del segundo set hasta que Musetti ganó el 'tie break", afirmó Rafa, que argumentó como uno de los entretenimientos más clásicos ha provocado haberse perdido uno de los grandes partidos del torneo hasta la fecha.

El idilio de Rafa Nadal con Roland Garros continúa y todo lo que no sea estar en la final, por muy exigente e increíble que parezca, no está dentro de los planes de la afición al tenis. Por tanto, cualquier pequeño cambio de un año a otro se nota por encima del resto, y sobre esto habló Nadal. Primero las quejas de Norrie y ahora las luces artificiales, circunstancia que no parece gustar del todo al balear: "No sé porque las han puesto tan pronto. Me han estado molestando. Le pregunté al árbitro y me dijo que las pusieron por la tele. Antes jugábamos hasta las nueve sin necesidad de poner luz y también había televisión", criticó.