Rafa Nadal ya está en los octavos de final de Roland Garros tras vencer con un triple 6-3 frente al británico Cameron Norrie. El balear ha mostrado su gran nivel en el torneo que mejor se le da en el circuito como lo demuestra su palmarés y se ha plantado en unos octavos de final una vez más.

Con facilidades se ha deshecho de Norrie, a pesar del continuo comportamiento del británico quejándose a la juez de silla por el tiempo que perdía Rafa Nadal entre punto y punto, algo para que el británico era desesperante y que se encargó también de destacar al final del choque frente a los medios en la rueda de prensa.

En el primer set, la sueca Louise Azemar-Engzell escuchó por voz de Norrie sus críticas al español: "Es increíble", comenzó en mitad del partidoy continuó con una actitud muy similar durante todo el partido con el marcador claramente en contra, así que Nadal se cansó y criticó su actitud: "Si quería presionar acelerando, es libre de hacerlo. No creo que haya hecho nada malo. No me quejé en absoluto cuando él se tiró mal la bola 20 veces. No sabía cuándo iba a servir. No me quejé en absoluto durante todo el partido, así que no creo que tenga que quejarse él de las otras cosas, ¿no?”, afirmó.

“Está bien, si quiere presionar, simplemente lo acepto. Traté de ir un poco más rápido. Trato de ser siempre respetuoso y amable con los árbitros. Y creo que él también. Simplemente estaba jugando sus cartas, y eso es todo”, justificó el español sobre la actitud de Norrie.