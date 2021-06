Niegan la devolución del dinero después de que exijan a posteriori un test negativo para acudir al partido

En las últimas horas se ha producido mucha polémica con las entradas para los partidos de la selección española de fútbol de la fase de grupos que se disputarán en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. Ha habido muchas quejas en redes sociales.

Con las entradas ya compradas, ahora se exige a las personas que adquirieron su localidad un test PCR o un antígenos negativo para poder acudir al estadio, algo que no estaba avisado de antemano.

Esta petición, pese a llegar a posteriori, está dentro de lo razonable, pero lo que la gente que ha comprado las entradas no entiende es que a los que rechazan esta petición a posteriori, se les niega la devolución del dinero que les costó la entrada.

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ha comentado el asunto en SER Deportivos. "Si esto es decisión del organizador, que es lo que parece, está claro que, primero, lo que nos cueste demás, tendrían que pagárnoslo y si no tenemos capacidad de reacción, si no nos van a permitirs entrar, podemos exigir no solo la devolución del billete si no también de cualquier medio de transporte que hayamos pagado. Esto es un auténtico despropósito, avisar ahora de algo que no estaba indicado en las condiciones de contratación del servicio".

Atribuyen los requisitos a las autoridades sanitarias

La sociedad Estadio La Cartuja, instalación que gestiona mayoritariamente la Junta de Andalucía, informó este martes de que los requisitos para el acceso al recinto deportivo de los aficionados para los partidos de la Eurocopa son decisiones de las autoridades sanitarias valoradas por el protocolo de la lucha contra la covid-19.

Esta sociedad, en una nota informativa, responde así "a las comunicaciones que se están recibiendo en los email y a través de las Redes Sociales" e informa que 'los términos y condiciones relativos a la adquisición de entradas para la EURO2020 Sevilla y sus requerimientos, resultan de las valoraciones y decisiones de nuestras Autoridades Sanitarias (protocolo COVID de eventos deportivos con asistencia de público) en orden a poder garantizar la máxima seguridad en el contexto actual de la pandemia'.

Estadio La Cartuja recuerda que "la obligación de hacer que este evento sea un éxito en todos sus aspectos viene determinada en la guía de actuaciones" y, respecto a la eventual devolución de entradas, los que se consideren afectados "deberán dirigirse al canal por el que las adquirieron (las entradas); formulando ante el mismo, las quejas y/o reclamaciones que estimen oportunas en cada uno de los casos".

"Sentimos el contratiempo que estas pautas les hayan podido ocasionar y les agradeceríamos su cumplimiento en beneficio de la salud de todos y del éxito de este singular evento deportivo, para poder disfrutar al máximo con la colaboración de todos", subraya el comunicado.

Los 16.000 espectadores que podrán asistir a los cuatro partidos de la Eurocopa 2020 en el estadio sevillano, que comenzarán este lunes con un España-Suecia, deberán presentar una PCR o un test de antígenos negativos de COVID-19, realizados antes de los encuentros, o bien un certificado de vacunación.

Este requisito ha desatado críticas entre los compradores al considerar que no se les informó con suficiente claridad y antelación de dichos condicionantes.

Para el acceso a las gradas, es obligatorio el uso de la mascarilla y se recomienda llegar alguna de repuesto y mantener siempre la distancia de seguridad, precisó por su parte este martes la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, que celebró una reunión telemática para ultimar los detalles del dispositivo especial para garantizar la seguridad durante el torneo.

Los partidos asignados a la capital andaluza son los tres de España en el Grupo E: ante Suecia (lunes 14 de junio); Polonia (sábado 19); y Eslovaquia (miércoles 23); y uno de los octavos de final (domingo 27) entre el líder del Grupo B y el que salga por sorteo del tercero del A, D, E o F, y los precios de las entradas van desde 50 hasta 185 euros.