Una negacionista pega un cartel en su patio de vecinos y la respuesta que le dan se viraliza en redes.

Los bulos y las mentiras que circulan por internet y entre una parte de la sociedad sobre las vacunas contra la COVID-19 están provocando que muchas personas nieguen su eficacia a pesar de los numerosos estudios y expertos que lo avalan. En las últimas horas se ha viralizado por Twitter una fotografía que un usuario ha subido de un cartel que una vecina de su edificio ha pegado en el patio común con la intención de difundir este tipo de argumentos.

El tuitero @smv_ ha compartido con cierto ápice de humor este cartel al que, no solo ha contestado, sino que ha querido corregir las faltas de ortografía que a la vecina se le han colado. "En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir. Lo siento" escribía en su publicación.

La vecina hace alusión al bulo de las vacunas y los microchips

La vecina había redactado este cartel de propaganda negacionista en la que hablaba de alguna de estas teorías que han circulado falsamente, como que la vacuna contiene microchips, lo que provoca que los metales se adhieran a la zona de la piel donde se recibió el pinchazo. “Y dígame, doctor, ¿por qué se me adhiere un imán en el punto donde me vacunaron? ¿Qué han introducido en mi cuerpo? ¿Reaccionará esto con los campos electromagnéticos? ¿Estoy a salvo, doctor?” preguntaba retóricamente la autora.

Desde que este bulo empezó a hacerse notable han sido miles de expertos los que han salido para arrojar luz sobre este suceso, que no tiene nada que ver con metales ni microchips, sino con el sudor de la propia piel, que puede hacer que se peguen algunos metales como las cucharas. Es más, aunque llevara metales, la cantidad no podría provocar ese imán.

Su respuesta se viraliza en redes

Y no ha sido solo por esta razón por la que el joven, que como figura en su biografía es profesor, ha querido contestar a su vecina, sino que también ha querido corregir la puntuación y las faltas de ortografía, como un gesto irónico. "Querida paciente: usted de lo único que no está a salvo es de su ignorancia" ha escrito en otro cartel y lo ha pegado debajo del de su vecina.

La publicación ha logrado más de 16 mil 'me gusta' en menos de un día y sigue todavía llamando la atención de muchos usuarios. Aunque algunos de ellos han criticado que este joven corrigiera las faltas ortográficas, al pensar que podría tratarse de una persona mayor que no hubiera aprendido a leer o escribir.

En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir. Lo siento pic.twitter.com/IhLhMqYdle — ۞ repompero (@smv__) June 7, 2021

Ha aclarado y puesto en contexto la razón de su respuesta

Sin embargo, el profesor ha querido aclarar con una serie de mensajes y poniendo en contexto, a que se debía esta reacción que había tenido con el cartel de su vecina ante los mensajes de "los eruditos de la moralidad". Por ello, ha explicado que sabe perfectamente de lo que habla, ya que esta vecina conocida que no cree que exista la COVID-19 y en varias ocasiones ha intentado persuadir a la gente mayor del edificio para que no se vacunen ni usen mascarilla.

"O sea, que no está haciendo preguntas con la intención de saber, ni informarse, sino de continuar con su propaganda" ha querido aclarar, y respecto a la corrección del texto: "Es una persona licenciada. Jamás se me ocurriría reprocharle eso a alguien sin acceso a la educación. Me han criado unas manos llenas de tierra que no sabían escribir. Mi respeto es más que infinito".



O sea, que no está haciendo preguntas con la intención de saber, ni informarse, sino de continuar con su propaganda. — ۞ repompero (@smv__) June 8, 2021