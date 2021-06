La Comisión de Salud Pública no se pronuncia sobre la vacunación de la Selección: Sanidad tomará la decisión

La Comisión de Salud Pública ha rechazado este miércoles pronunciarse sobre la vacunación de los jugadores de la selección española que participarán en la Euro 2020 a pesar de que ayer el ministerio de Sanidad afirmó que era un asunto que se iba a tratar en este organismo e incluso llegó a dar a entender incluso que lo aprobaría. No ha sido así. Los miembros de la Comisión, formada por los directores generales del ministerio y de las Comunidades Autónomas, han discutido el tema con profundo malestar y con muchas críticas por tener que asumir una decisión que consideran que no tiene por qué pasar por esta comisión ya que no es de su competencia.

Según ha podido saber la Cadena SER, la Comisión de Salud Pública ha concluido que la inmunización de los jugadores no cabe en la Estrategia de Vacunación. Así que la polémica crece y ahora la decisión, más política que sanitaria, tendrá que tomarla el propio ministerio de Sanidad.

Después de que Sergio Busquets, jugador de la selección española, diese positivo en coronavirus (el jugador se había sometido antes hasta a siete pruebas en las que había dado negativo), Sanidad decidió que todos los integrantes del combinado nacional que representarán a España en la Eurocopa 2020 recibirían la vacuna contra el coronavirus antes del inicio del campeonato. Días antes, el pasado viernes, el propio ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ya había solicitado que los jugadores fuesen vacunados.

Esta decisión, polémica porque haría que los jugadores de la convocatoria de Luis Enrique fuesen vacunados antes del turno asignado por el plan de vacunación, ha vuelto a ser defendida por Uribes en 'Hoy por Hoy'. "La vacunación de la selección de fútbol es una excepción justificada", ha asegurado el ministro este martes en la SER. "No estamos vacunando a los futbolistas, estamos vacunando a la selección española. Me plantearon la cuestión, lo hablé con la ministra y se ha hecho en los tiempos que tenemos. Es una excepción. Estamos vacunando por franja de edad. Y cuando hacemos excepciones tiene que estar justificado. Se está haciendo en los tiempos que tocan. Es una excepción porque nos representan. Vacunamos a los jugadores de la selección de fútbol porque nos representan la semana que viene en una competición de máximo nivel (...) Hacemos lo mismo que hicimos la semana pasada con los deportistas que van a los Juegos de Tokio", ha asegurado.