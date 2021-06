"Me gusta la gente que gestiona bien": Jordi Cruz explica el porqué de las palabras que dedicó a Ayuso

Jordi Cruz, el prestigioso chef y jurado del programa de cocina MasterChef, ha justificado las declaraciones que hace unos meses realizó en el programa Aquí, Cuní, de SER Catalunya, donde aseguró que si tuviera que votar en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, votaría a la que era candidata del PP (y ganó las elecciones), Isabel Díaz Ayuso. A pesar de que, como afirmaba, nunca antes hubiera votado al PP.

En una entrevista a La Vanguardia, donde el cocinero ha hablado de su figura pública, ha revelado que a raíz de ese comentario fueron muchos quienes le dijeron que se había posicionado, y ha negado que esto fuera así, porque según explica él es cocinero y la política no le interesa.

Muy crítico con la gestión de la pandemia con la hostelería

"Si me he de definir políticamente, soy tecnócrata y me gusta la gente que gestiona bien, porque interpreto el país como una empresa. Y me pareció que Ayuso tenía una forma de pensar que era esa", ha argumentado.

Cruz ha destacado que la gastronomía es un pilar fundamental en el país, y ha sufrido uno de los golpes más duros de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, un asunto que a su parecer, Ayuso ha tenido en cuenta: "No estamos hablando de ideología política ni de catalanismo ni de madridismo, sino de coherencia. No hay más".

Para el chef la gestión que se ha hecho de la pandemia a nivel estatal, y sobre todo en lo referente a la hostelería ha tenido muchas deficiencias, y las ha criticado duramente: "Si no me dejas trabajar no me cobres. Ha habido una mala gestión. Pero quien no haya entendido que este virus era antisocial y que por desgracia nosotros nos dedicamos a un mundo social, tiene un problema".

Cree que cerrarán hasta el 40% de los restaurantes

Según explica la presidenta de la Comunidad de Madrid fue la única que entendió que si iban a seguir cobrando y no iban a recibir ayudas, tenían que abrir. "Es así: no podemos morir de virus y de hambre, de las dos cosas", ha explicado.

Por desgracia, Cruz cree que cuando acabe la pandemia habrá una "escabechina" en el sector hostelero, y ha vaticinado que hasta el 40% de los restaurantes que estaban abiertos antes de la pandemia se verán obligados a cerrar sus puertas. "Y falta por pagar los ICOS", ha criticado.

Referente al programa que presenta y del que forma parte del jurado, MasterChef, ha señalado que es "la única televisión que le gusta" y se ha mostrado reacio a aceptar proyectos más allá del reality de cocina de RTVE. De hecho, ha comentado que posiblemente después de este deje la televisión para sumergirse de lleno en lo suyo, la cocina. Y por supuesto, ha desmentido que la imagen que ofrece en el programa, seria, crítica y dura, sea en realidad la que defina su personalidad.