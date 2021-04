Jordi Cruz: "Nunca habría votado al PP, pero ahora votaría a Ayuso"

El chef Jordi Cruz —célebre por su participación como jurado en MasterChef— tiene todos sus restaurantes cerrados desde septiembre; Joan Roca mantiene todo abierto, pero solo a mediodía; y Carles Abellán tiene algunos locales cerrados y otros abiertos. Tres de los mejores cocineros catalanes han compartido reflexiones en el programa Aquí, Cuní, de SER Catalunya, y la gravedad de la situación les ha llevado a tomar decisiones sorprendentes. Jordi Cruz, por ejemplo, ha asegurado que si tuviera que votar en Madrid, se decantaría por Isabel Díaz Ayuso.

"Un socio me dijo en su momento que esto iba a durar dos años y la ha clavado. Nos organizamos en base a eso y estamos tranquilos. Pero hay barcos que no salen a cuenta si no hace todas las paradas y para nosotros junio es la fecha límite", ha asegurado Jordi Cruz. "Cuando todo esto pase, habrá un cambio. Yo quiero ser feliz. Dejar de compararme con los demás. Hacer menos cosas... y con más calidad".

Carles Abellán, por su parte, acaba de inaugurar un restaurante (Tapas 24) en Formentera y está a punto de abrir otra sede en Singapur, pero a pesar de lo que pueda parecer, ha asegurado que su negocio está en la UCI.

Joan Roca ha señalado que la diversificación del negocio que inició junto a su familia hace algunos años les ha permitido mantenerse a flote y ha destacado que la pandemia también dejará cosas buenas, como la adopción de horarios más racionales, con cenas más tempranas: "Nos hemos flexibilizado".

El chef de El Celler de Can Roca también ha reconocido que los hosteleros se han sentido maltratados y que las ayudas, si llegan, lo harán demasiado tarde.

"Estoy muy decepcionado y enfadado con las distintas administraciones", ha añadido Abellán. "Llevamos 20 años emprendiendo y pagando impuestos. Pero cuando nos cerrado, he tenido que seguir pagando sin recibir ninguna ayuda".

"Es que no se puede estar contento. No solo no nos dan ayudas sino que nos dan por muertos", ha asegurado Jordi Cruz, quien ha criticado el agravio comparativo con los hosteleros de países como EEUU o Alemania. "Independientemente de tus ideas políticas, en los últimos años Barcelona ha pasado por la crisis del ladrillo, por el procés... y ahora esto. Nos hemos cargado la ciudad más bonita de Europa y ahora estamos en la UCI. Tenemos unos políticos que ayudan muy poco".

"No puede ser que haya tanta diferencia entre Barcelona y Madrid, y no puede ser que yo, que nunca hubiese votado al PP, ahora votaría a Ayuso", ha dicho Jordi Cruz, entre risas. "Votaría a Ayuso totalmente", ha añadido Abellán.