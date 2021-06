Lío en Francia: 'rajada' de Giroud y Deschamps tiene que intervenir

Faltan solo dos días para que comience la Eurocopa y seis para que debute Francia contra Alemania en el grupo de la muerte, y la selección entrenada por Didier Deschamps disputó este martes su último amistoso previo al torneo continental, en el que se impusieron por 3-0 ante Bulgaría, pero del que se desprendió un tufo ineludible a polémica.

Los franceses golearon a la débil selección búlgara con un gol de Antoine Griezmann y dos de Giroud, que sustituyó a Benzema, actuó de killer total y rajó tras el partido. “Dicen que soy discreto, pero es porque a veces pido los balones y no me llegan. Después, intento hacer todas las llamadas posibles a mis compañeros, e intentar aportar soluciones en el área. Con dos buenas asistencias de Ben Yedder y Pavard, pude terminar bien el partido, pero podríamos haber marcado más goles si hubiéramos sido más eficientes. Estoy muy feliz de poder haber ayudado al equipo, no estoy amargado”, dijo.

Desde Francia reportan que se trata sin duda de un mensaje a Kylian Mbappé, al que se vio tras el partido reírse en el banquillo con Karim Benzema.

Deschamps fue muy claro en rueda de prensa y, aunque trató de ser conciliador con Giroud, defendió indudablemente a Mbappé: “Si los balones llegaran siempre a los que piden la pelota… Es siempre lo mismo. Puede que sea verdad lo que dice Giroud. En algunas situaciones, es el pase el que no llega. No debemos estigmatizar a Kylian ni a nadie. Olivier no tiene el mismo perfil que Mbappé. Tiene una posición pivotante más axial, y en la primera parte con Benzema los tres podían cambiar de posición e intercambiar zonas. Depende de los jugadores elegir”.

Benzema se retiró por un golpe en la rodilla

El delantero del Real Madrid Karim Benzema pidió el cambio en el minuto 41 de partido por un golpe en la rodilla tras un salto. Su entrenador restó importancia a la situación tras el partido: "Es un golpe y tenemos un equipo médico de nivel que cuidará de él. Son cosas que suceden, es difícil de digerir, hay que gestionarlo, pero no es nada dramático". Sin embargo, no garantizó su presencia ante Alemania en el primer partido de la Eurocopa, aunque se espera que esté.

¿UNA BUENA SEÑAL? Benzema sonríe con Mbappé en Stade de France, durante la victoria vs. Bulgaria. pic.twitter.com/cR5XOrEqId — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2021

El pique entre Benzema y Giroud

Los delanteros de la selección francesa Karim Benzema y Olivier Giroud intercambiaron declaraciones en 2020, cuando el jugador del Real Madrid aún no iba convocado con la selección francesa.

"No podemos confundir a un Fórmula 1 con un kart. Yo soy amable con él, pero yo soy el Fórmula 1...", interpeló Benzema, encontrando una dolorosa respuesta del delantero del Chelsea. “¿Qué soy un kart? Un kart campeón del mundo”, escribió en redes sociales Giroud.

El cruce de declaraciones tuvo una enorme polémica en Francia con opiniones para todos los gustos. Ahora comparten selección e intentarán hacerla campeona de Europa.