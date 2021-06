Blas Cantó critica la vacunación de la selección española de fútbol: "A nosotros no nos vacunó nadie"

La decisión de vacunar a la selección española de fútbol contra el coronavirus de cara al inicio de la Eurocopa el próximo viernes no ha sentado nada bien a un alto porcentaje del país, y entre ellos está Blas Cantó, el representante de España en el pasado festival de Eurovisión. Ha estallado en su cuenta de Twitter tras ver que él no recibió ninguna dosis siendo también representante del país en una competición internacional y que los futbolistas sí.

Todo ha sido a raíz de unas declaraciones del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, que, en declaraciones a los medios, justificó que la selección fuera vacunada: "Es una decisión que está justificada. Es para 60 personas que nos representan en una competición internacional".

Recado al ministro y a la selección

El cantante murciano acudió a Eurovisión con su equipo y ninguno de los integrantes de la expedición recibió la vacuna contra la COVID-19, e igualmente actuaba en calidad de representante de España. Por ello, al leer el razonamiento del ministro, que además de encargarse del sector deportivo también debe hacerlo del cultural, en el que está incluido Cantó, no ha dudado en expresar su disconformidad en su cuenta de Twitter.

"#LosMayoresPrimero. A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA Y DEPORTE. De nada", ha reprochado, haciéndose viral rápidamente.

#LosMayoresPrimero. A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA Y DEPORTE. De nada. https://t.co/gyHpN0H8qy — Blas Cantó (@BlasCanto) June 8, 2021

Además de esa reacción, también citó un mensaje de un usuario que decía lo siguiente: "También representó a España en Eurovisión 2021, varios actores y cantantes nos representan a todos, la hostelería, los supermercados, los transportistas etc etc también nos representan a todos". El propio Cantó puso: "Lo que yo decía, compartimos ministerio pero como si nada. Yo me esperaré a cuando me toque, #LosMayoresPrimero. Y antes de la vacunación también deberían haber sido siempre los primeros".

😂 Lo que yo decía, compartimos ministerio pero como si nada. Yo me esperaré a cuando me toque, #LosMayoresPrimero. Y Antes de la vacunación también deberían haber sido siempre los primeros. ✨ https://t.co/OCWkmksuyY — Blas Cantó (@BlasCanto) June 8, 2021

No es la primera vez que hace la reclamación

Lo hizo ya en el programa 'La hora de La 1': "Hubiera sido fantástico que nos vacunaran como al equipo olímpico". En aquella ocasión, por la vacunación de los deportistas que irán a los Juegos Olímpicos. Además, confirmó que lo pidieron sin éxito: "Claro que lo hemos pedido, lo hemos pedido muchas veces".

"Yo necesito que se vacune mi abuelo y mi gente, no me importa esperar", explicó, lamentando que, de todas formas, existiera un agravio comparativo: "Una vez más, la cultura tiene que esperar".