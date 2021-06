"Me gustan mucho los papis": la reacción Carlos Sobera tras descubrir que es el mito erótico de Daniel

Desde que se estrenara en abril de 2016, el restaurante de First Dates ha recibido la visita de todo tipo de comensales. Mientras que algunos han pasado a la historia del programa por su forma de encarar la cita a ciegas, o simplemente por su habilidad para dejar plantada a su pareja, otros han ido directamente para conocer a Carlos Sobera. Durante estos más de cinco años del programa han sido varias las personas que se han interesado en la situación del presentador vasco.

Entre todas estas podemos encontrar al comensal Daniel quien, a pesar de que ha acudido al restaurante de Cuatro con el objetivo de encontrar a su príncipe azul, también lo ha hecho con la intención de conocer en persona a Carlos Sobera. Y es que, tal y como le ha reconocido nada más entrar al restaurante, es uno de sus mitos eróticos desde hace ya varios años: "No me lo puedo creer que esté, eres uno de mis mitos eróticos".

"Me gustan mucho los papis, que lo sepas"

Después de reconocer que el presentador vasco es uno de sus mitos eróticos, Sobera se quedaba con la boca abierta sin saber muy bien qué decir: "¡Pero qué me estás diciendo!". Según explicaba Daniel segundos más tarde, le gustaban mucho los "papis" y, por ende, un Carlos Sobera que aceptaba que le llamara 'papi' siempre y cuando no acabara denominándole 'abueli'. Tras estas declaraciones, la realización del programa restaba la entrevista a Daniel tras bastidores.

En esta entrevista, el comensal reconocía que sabía que era homosexual desde que tenía diez años: "Ya en el colegio, con 10 u 11 años ya sabía lo que me molaba. A mí no me des una concha, dame una salchicha". Después de hablar con Carlos Sobera sobre los mitos eróticos y reconocer frente a las cámaras del programa que le gustaban los hombres desde bien pequeño, el comensal se sentaba para esperar por su pareja para esta noche.

"Soy una princesa, estoy esperando a mi príncipe azul"

Antes de presentarle a la que sería su cita, Carlos Sobera le preguntaba a Daniel con qué tipo de persona esperaba encontrarse esta noche. Fue entonces cuando el comensal reconocía que estaba esperando a un auténtico príncipe azul. Un hombre que venga en su caballo para rescatarle de la más alta torre. Y es que, a pesar de que es consciente de que es un hombre y que le gusta serlo, el protagonista de esta historia asegura que por dentro es "muy mujer".

Después de explicar que le va mal en el amor, y que pilló a su expareja engañándole con una mujer, Daniel reconoce estar preparado para encontrar el amor en First Dates. Pese a que no se puede quedar con Carlos Sobera, felizmente casado tal y como ha repetido cada vez que le han tirado los tejos en el programa, sí que lo pudo hacer con la cita de esa noche.