Mbappé pidió salir a rueda de prensa para responder a Giroud, según L'Équipe

Terremoto importante el que se está viviendo en la concentración de la selección francesa de fútbol a tan solo un día de que comience la Eurocopa 2020.

Si el martes Olivier Giroud 'rajó' después del amistoso de los bleus ante Bulgaria porque no le pasaban el balón sus compañeros, a pesar de que anotó un doblete, este miércoles Kylian Mbappé se dio por aludido y pidió salir a rueda de prensa para responder al delantero del Chelsea, según informa el diario francés L'Équipe.

Tal y como relata el medio de comunicación, el delantero del PSG se enfadó mucho por las críticas de Giroud, que entendió que iban dirigidas hacia su persona. Razón por la cual Mbappé habría pedido dar una rueda de prensa para responder a su compañero. Sin embargo, el seleccionador Didier Deschamps consiguió calmar al pretendido por el Real Madrid y le pidió que no saliese a rueda de prensa en aras del bien del grupo.

Las declaraciones de Giroud

El martes Francia disputó su último partido amistoso antes de la Eurocopa ante Bulgaria. Benzema sufrió un golpe en la rodilla por el que tuvo que ser sustituido por Giroud en el minuto 41. Acabaron imponiéndose por 3-0 con dos goles del delantero del Chelsea en los últimos minutos de partido, cuando Mbappé ya estaba en el banquillo.

Tras el partido, se quejó: “Dicen que soy discreto, pero es porque a veces pido los balones y no me llegan. Después, intento hacer todas las llamadas posibles a mis compañeros, e intentar aportar soluciones en el área. Con dos buenas asistencias de Ben Yedder y Pavard, pude terminar bien el partido, pero podríamos haber marcado más goles si hubiéramos sido más eficientes. Estoy muy feliz de poder haber ayudado al equipo, no estoy amargado”.

Deschamps, por su parte, intentó quitar hierro al asunto: “Si los balones llegaran siempre a los que piden la pelota… Es siempre lo mismo. Puede que sea verdad lo que dice Giroud. En algunas situaciones, es el pase el que no llega. No debemos estigmatizar a Kylian ni a nadie. Olivier no tiene el mismo perfil que Mbappé. Tiene una posición pivotante más axial, y en la primera parte con Benzema los tres podían cambiar de posición e intercambiar zonas. Depende de los jugadores elegir”.

Pique en la delantera

Además, tuvieron mucha repercusión unas imágenes en las que se ve a Mbappé y Benzema bromear en el banquillo francés justo después del segundo gol de Giroud, que ha perdido la titularidad de la selección francesa después de que Benzema haya sido readmitido casi seis años después.

Los delanteros se han picado en más de una ocasión, la más sonada en 2020, cuando intercambiaron mensajes públicamente.

"No podemos confundir a un Fórmula 1 con un kart. Yo soy amable con él, pero yo soy el Fórmula 1...", interpeló Benzema, encontrando una dolorosa respuesta del delantero del Chelsea. “¿Qué soy un kart? Un kart campeón del mundo”, escribió en redes sociales Giroud.