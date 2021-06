El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, todavía ha dejado huella en alguno de los futbolistas que han pisado el Santiago Bernabéu como visitantes. Uno de ellos es el belga Thomas Meunier, protagonista involuntario con el Paris Saint-Germain en el encuentro de Champions League que terminó con la lesión de Eden Hazard tras una entrada del lateral que encendió los ánimos del mandatario blanco. Su enfado en aquel instante perdura en la memoria del futbolista, como ha recordado en una entrevista con el medio francés RTBF Sport.

"Después del partido contra el Madrid, voy por el túnel de vestuarios y me cruzo con Florentino", comienza a explicar el jugador en esta charla, haciendo memoria hasta aquel 26 de noviembre de 2019.

Prosiguiendo con su anécdota y si poder contener la risa, Meunier continúa: "Le digo 'encantado' y le doy la mano. Y él me responde en francés, yo no sabía que hablaba francés: '¿te das cuenta que has lesionado a Hazard y me dices encantado?'", comenta, impresionado por la reacción del presidente tras una acción que considera un lance propio del fútbol.