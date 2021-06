"Parece que estoy en el Siglo de Oro y no en el s. XXI": el reproche de Yolanda Díaz a Vox en el Congreso

El Congreso ha celebrado esta mañana un pleno para la convalidación del Real Decreto Ley que prorroga los ERTE y las ayudas a trabajadores por cuenta propia hasta el 30 de septiembre. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la bancada de Vox han vivido algunos momentos de tensión propiciados por las interrupciones de los diputados de ultraderecha.

"Voy a intentar mantener la cortesía parlamentaria y la galanura que siempre tengo con una dama, y con cualquier persona, por supuesto, cosa que usted no ha tenido ni conmigo ni con nuestro grupo", ha dicho el parlamentario de Vox, Juan José Aizcorbe. La respuesta de Yolanda Díaz ha sido elocuente y descriptiva: "Con ustedes a veces tengo la sensación de estar en el Siglo de Oro, no en el siglo XXI, por la forma de expresarse que usted tiene".

Los diputados de Vox han gritado y protestado mientras la ministra intentaba continuar: "No todos somos iguales, hay personas educadas que cuando hablan otros escuchamos y hay otros que no lo son. Sigamos con la educación. Somos gente seria y demócratas, nos gusta escuchar, aunque no pensemos de la misma manera”.

Díaz, a Vox: "Tienen un problema con el estado de derecho"



No ha sido el único momento de rifirrafe de la mañana. Ante las continuas interrupciones al discurso de la ministra por parte de Vox, Díaz les ha dicho que si querían les cedía la palabra, que no tenía inconveniente y que les escucharía con muchísima atención.

La diputada Macarena Olona ha contestado a la Yolanda Díaz con varios gestos. En el momento en el que iba a retomar su respuesta y también desde la bancada de Vox se ha excuchado un grito que decía: "¡Los indultos qué!". El Gobierno está estudiando la concesión de indultos a los presos condenados por el procés.

La ministra Díaz ha continuado: "Como le decía, tienen ustedes (en referencia a Vox) un problema con el estado de derecho y sería conveniente que una formación que está en esta cámara cumpla con las resoluciones que dicte el Tribunal Supremo, le gusten o no".

Defensa de la 'ley rider': "Nadie se plantea escoger entre laboral o autónomo en una fábrica"

Díaz ha esgrimido en el Pleno del Congreso, durante su defensa del decreto ley sobre las condiciones laborales de los repartidores, la conocida 'ley rider', que "uno no elige si es laboral o si es autónomo", sino que "se dispone lo que hay en las razones laborales": "A nadie se le ocurriría poder escoger entre ser laboral o autónomo en una fábrica o en un comercio", ha aseverado, destacando que esto "supondría la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias".

Así, la vicepresidenta ha recalcado que una prestación de servicios "será siempre laboral si existe dependencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste", algo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado septiembre para unificar doctrina, pero también otros tribunales internacionales, en cuyas sentencias, ha afirmado "late el mismo concepto: Que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa".