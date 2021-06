Un perro se niega a dejar sola a su dueña y persigue a la ambulancia hasta llegar al hospital

No solo los desastres se hacen virales en el mundo, también lo hacen historias tan bonitas y enternecedoras como la de este perro que ha perseguido a la ambulancia hasta llegar al hospital para no dejar sola a su dueña. Su imagen corriendo detrás de la ambulancia ha causado tal impacto en los sanitarios que no han podido evitar grabarlo y subirlo a las redes para que todo el mundo conociera su fidelidad, donde ha terminado viralizándose.

Una historia que recuerda a la de Hachiko, el perro japonés que inspiró hasta una película de Richard Gere en 2009 ('Siempre a tu lado, Hachiko'), porque todos los días esperaba a su dueño en la estación de tren, y lo siguió haciendo una vez que este falleció. Una gran muestra del cariño y afecto de los animales hacia sus compañeros humanos.

Corre detrás de la ambulancia para no dejarla sola

Con este Golden Retriever ha sucedido algo parecido en Turquía. El animal presenció cómo los médicos atendían a su dueña, y acababan trasladándola al hospital, y aunque intento entrar con cara triste al coche, el protocolo impide que un animal pueda acompañar a un paciente. Por ello los sanitarios tuvieron que, con todo el dolor del corazón, dejar a este perrito fuera de la ambulancia.

Pero el animal no se dio por vencido, y antes que permitir que su dueña se quedara sola en el hospital, corrió detrás del vehículo hasta alcanzarlo. En ese momento los sanitarios, que no daban crédito a lo que pasaba, no pudieron evitar grabar al perro, que conseguía llegar al mismo tiempo que ellos al hospital.

Historia con final feliz

Cuando llegaba, su dueña salía en silla de ruedas del vehículo, y él se quedaba petrificado en la puerta, como si supiera que ahí no debe entrar. Pero finalmente termina accediendo al edificio, y al final del vídeo se puede ver como se encuentra dentro de la sala de espera y un trabajador de personal del hospital intenta sacarlo de ahí cogiéndole del collar. Sin embargo, el perro se tumba en el suelo, a la espera de los resultados de su fiel amiga, y al trabajador parece darle ternura, por lo que lo acaricia y lo deja ahí descansando.

Lo mejor de esta historia es que tiene final feliz, y este Golden Retriever de Turquía consigue salir del hospital con su dueña y volver a casa. La enternecedora historia ha dado la vuelta al mundo y ha llegado a varios medios y televisiones del planeta después de que un canal de televisión turca lo subiera a YouTube.