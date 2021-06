Malbert, el youtuber más 'hater' de las redes: "El odio, como todos los sentimientos, es necesario"

"Desde bien pequeño se notaba que era un niño muy creativo y con grandes dotes para el espectáculo". Así lo describe el texto de la solapa de su libro No insultes, gilipollas. Esa creatividad parece no haberse menguado, sino todo lo contrario. Malbert es, a día de hoy, uno de los youtubers más seguidos y polifacéticos de las redes sociales. En su canal, se pueden encontrar vídeos con temáticas que versan desde Eurovisión, Operación Triunfo y Supervivientes; hasta "Insultando a tiktokers heterobásicos".

Malbert ha concedido una entrevista en el Twitch de Cadena Ser, donde ha narrado cómo es su trabajo, cuáles eran sus sueños cuando era pequeño, y cómo ha llegado a tener la repercusión que tiene actualmente. También ha comentado los recientes resultados de Eurovisión 2021, así como la gestión de RTVE en el Festival; y ha hablado sobre algunos de sus famosos más 'hateados', como Ana Guerra o Cepeda.

Polifacético desde la cuna: de veterinario a actor, pasando por payaso

A la mítica pregunta de "¿qué querías ser de mayor cuando eras pequeño', Malbert responde seguro: "Yo quería meter la mano en el culo a las vacas: quería ser veterinario". Pero, ese propósito cambió con los años: "Luego quería ser actor". "Finalmente, entendí que no buscaba algo concreto: yo me visualizo en la panadería de mi barrio y me veo súper cómo; pero también como diseñador gráfico", añade.

Los múltiples y variopintos posibles futuros laborales de Malbert tenían un motivo: "Lo que quería era difrutar con un trabajo ameno que me mantuviese vivo y despierto". Hasta llegar al punto en el que se encuentra su currículum alberga numerosas profesiones: "Antes de entrar en las redes sociales he sido extra en películas, monitor y profesor de niños, animador, payaso".

"No puedo amar si no sé lo que es el odio"

Si por algo no pasa desapercibido Malbert es por sus ácidas críticas hacia determinados famosos y tiktokers. Sobre esto se muestra tajante: "El odio, como todos los sentimientos, es necesario. Es más, es una forma de transformar en cierto modo el fanatismo hacia alguien. Yo soy muy fan de gente a la que odio". Asimismo, comenta: "No puedo saber lo que es estar bien si no he estado mal. Pues igual, no puedo amar si no sé lo que es el odio".

Pero, detrás de esas críticas, hay una causa: "Hay muchas veces que solo se quedan con mis insultos; pero, en esos insultos hay un contexto". Sobre si le preocupa que algunos menores vean sus vídeos, Malbert aclara: "No puedes adjudicar la culpa a un youtuber de la educación de un niño. Eso es trabajo de sus padres"

Una 'hemeroteca andante'

"No quieras entrar nunca en mi cabeza", responde entre risas a la pregunta de cómo consigue tener en mente tantas referencias del mundo de la televisión. Posteriormente, añade: "No me acordaré del cumpleaños de mi hermano, pero sí de la frase que dijo Belén Esteban en la séptima gala de GH VIP"

Sobre cuál es el contenido con el que más disfruta en su trabajo, Malbert afirma: "El contenido que más disfruto ahora son los directos de Twitch, porque me dan mucha libertad de creación de contenido". También comenta: "Los vídeos en Omegle me divierten mucho a la hora de verlos, pero hay que echarles muchas horas de trabajo".

Momento Paco Rabal: Malbert habla de su libro

Tras ser preguntado por su publicación, el youtuber reconoce la ilusión que le supone haber escrito un libro: "Era una de mis metas. Había soñado muchas veces con eso". Pero, ¿qué narra Malbert en No insultes, gilipollas?: "En este libro puedes encontrar letra, algo que no suele pasar en los libros de youtubers".

Además, el joven barcelonés asegura que en su libro narra vivencias personales: "He contado cosas que no me apetece contar en stories". Por otra parte, Malbert comenta: "Me apetecía contar la realidad de las redes sociales, que a veces está muy distorsionada".