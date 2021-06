Casi dos semanas han pasado desde que un fracaso más se sumó al currículum de España en el Festival de Eurovisión. A pesar de las ganas y la actuación impecable que ejecutó Blas Cantó en Rotterdam, parece que algo falla en la delegación española. Varios son los representantes que apuntan directamente a los ejecutivos de RTVE que se encargan de la organización de la candidatura española. Varios ejemplos claros son las entrevistas concedidas por Barei, Manel Navarro y Lucía Pérez en el Twitch de Cadena Ser. "A RTVE le falta ilusión con Eurovisión", decía la que representó a España en Eurovisión 2011.

Más allá de las críticas hacia el ente público, numerosas son las quinielas acerca de quién será el próximo encargado de abanderar a nuestro país en Italia el próximo año. Durante estas semanas, hemos preguntado a varios representantes qué artista debería enviar España a Eurovisión y estos son los nombres que han mencionado.

Barei apuesta por el pop español y el flamenco

La madrileña, que defendió Say Yay! en Eurovisión 2016, asegura que Diana Navarro sería una magnífica representante de España. Además, también apuesta por Malú y Pablo López.

Manel Navarro: "Mandaría a Rosalía"

"Sé que es muy difícil, pero llevaría a Rosalía", apunta el cantante de Do It For Your Lover. Desde otro prisma muy diferente, también ha nombrado a Arnau Griso y a Pol Granch.

Daniel Diges no se conforma con 'Algo pequeñito'

El cantante de musicales ha apuntado alto con los nombres que ha dado: Alejandro Sanz y Mónica Naranjo, dos de los grandes artistas 'consagrados' en España. Además, ha repetido el nombre de Pablo López (también dicho por Barei).

Lucía Pérez apuesta por el 'indie' y la esencia gallega

La representante de Eurovisión 2011 ha tirado para su tierra y ha dado tres nombres: Luz Casal, Mercedes Peón y Tanxugueiras. Además, ha incluido en la lista de candidatos potenciales a Vetusta Morla.

Alejandro Abad buscaría a un cantante desconocido 'de orquesta'

El compositor no ha dicho ningún nombre de cantantes famosos españoles. Según él, lo importante sería descubrir a un cantante profesional que esté experimentado en el escenario y que tenga 'tablas'. Abad dice claramente que estaría bien buscar un cantante 'de orquesta'.