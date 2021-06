El exgerente de Podemos desmonta parte de la versión del denunciante del caso Neurona

El exgerente de Podemos, Pablo Manuel Fernández Alarcón, declaró durante algo más de una hora el pasado 21 de mayo ante el juez del caso Neurona Juan José Escalonilla y negó cada una de las afirmaciones que el exabogadode Podemos, José Manuel Calvente, puso en su boca en la denuncia que inició el 'caso Neurona'.

Fernández Alarcón negó que se pagaran sobresueldos. Durante su gestión aseguró que no aprobó complementos salariales para trabajadores de la formación y describió cómo se adoptó la decisión y unificación de criterios. Tras crearse Podemos había "un pequeño desastre" y se unificaron los contratos y los complementos salariales por responsabilidad y categoría, según el cargo.

En 2016 se llevó a cabo, desde el Consejo Ciudadano, una "categorización salarial" porque "al principio éramos un grupo de personas con contratos variados" y hubo que crear una escala salarial. Un proceso que se llevó a cabo de 2016 a 2017. La escala fue aprobada por el Consejo de Coordinación de Podemos, en concreto, tres categorías salariales y dos complementos, el de responsabilidad, si cesaba, "dejabas de cobrarlo", ha dicho.

Fernández Alarcón, en calidad de testigo, insistió en que él no implementó ningún complemento y "no había ninguna norma que lo impidiera".

Durante el interrogatorio, al que ha tenido acceso la Cadena SER, respondió a las preguntas basadas en la versión de Calvente en su denuncia, cuando señaló al exgerente como su fuente principal dentro del partido y en las que basó sus acusaciones sobre supuestos sobresueldos, pagos en B, o trabajos "nulos" de Neurona que, según Calvente, le dijo que sirvieron para "pagar a personas que en su día dieron dinero para la formación del partido".

El juez se interesó por su conocimiento de Neurona y el exgerente señaló "no he sabido nada hasta este año". Y fue tajante. "Este señor se refiere a una época en la que no era gerente, no trabajaba en Podemos y ni siquiera estaba en España". Y concluyó "de ninguna manera, recuerdo haber dicho eso jamás a nadie".

Calvente también señaló a Fernández Alarcón como la persona que dijo que el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, era "un comisionista". A lo que el exgerente dijo en su declaración "No suelo hacer esos comentarios. No recuerdo haber dicho eso jamás". Es más, aseguró que si hubiera tenido conocimiento de alguna corruptela "la habría denunciado de forma inmediata".