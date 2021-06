Hace apenas unas horas, la Delegación del Gobierno en Canarias informaba sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida, "aparentemente de una menor", en la zona de búsqueda de las niñas secuestradas por su padre en Tenerife. Varias horas más tarde, y tras las pruebas realizadas por los médicos forenses al frente de la investigación, las autoridades daban a conocer que se trataba de Olivia, la mayor de las dos pequeñas que llevaban desaparecidas desde hacía más de un mes.

Un nuevo caso mediático de desapariciones con menores implicados que evoca al de otros niños y niñas como Gabriel, Asunta o Ruth y José. Dado el tratamiento mediático que se le ha dado a cada uno de estos casos en el pasado, y después de encontrarse "de morros" con la foto de la pequeña nada más llegar a casa, el humorista Ángel Martín ha preparado un informativo especial en el que ha pedido un poco de humanidad a los medios de comunicación: "Ayer, al llegar a casa, me encontré de morros con la foto de las crías que su padre se llevó hace unos meses, me temí lo peor y efectivamente fue lo peor".

"No convirtáis esto en un campeonato de quién puede encontrar los detalles más sórdidos"

Después de ver la imagen de las niñas tanto en redes sociales como en la televisión, Ángel Martín ha pedido a los medios de comunicación que traten el tema siendo conscientes de que cada palabra, cada vídeo o cada imagen que utilicen va a ser como un disparo al corazón de la familia que acaba de perder a las niñas: "No convirtáis esto en un campeonato de quién puede encontrar los detalles más sórdidos o consigue los fotos y los vídeos más emotivos para que su audiencia llore mas que la del otro".

Informativo matinal para ahorrar tiempo [11/06/21] pic.twitter.com/b9AaDo5SEg — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) June 11, 2021

Por esa misma razón, el humorista pide a los medios de comunicación que no camuflen el morbo bajo rótulos como "investigación" o "última hora". Algo que ya vimos en casos de gran repercusión mediática como el de Julen, donde se hizo un seguimiento histórico a la desaparición de un niño que finalmente fue encontrado sin vida en un pozo: "Le pediría lo mismo a los periódicos digitales. Son niñas no busquéis clickbait para meter una publicidad que salga antes de ver el vídeo que hayáis montado. No hagáis eso".

"Tratad el tema como si la cría que ya no está sea la vuestra"

Por último, el humorista ha pedido, a todos los medios de comunicación que vayan a tratar el caso de las niñas secuestradas por su padre en Tenerife, que se pongan en el lugar de la familiar: "Tratad el tema como si la cría que ya no está sea la vuestra". Todo ello en un informativo que terminaba diez segundos antes de lo habitual en el que Ángel Martín ha acabado emocionándose.

A lo largo de este viernes se han organizado manifestaciones frente a los ayuntamientos de las distintas ciudades españolas para manifestarse en repulsa a todos los feminicidios.