Carmen Calvo señala la violencia machista como "el peor problema de seguridad de una sociedad"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido hacer frente a quienes niegan la violencia machista y a buscar la manera de reaccionar juntos. Ha lamentado que las últimas semanas están siendo especialmente trágica. "Estamos en unas semanas negras, absolutamente negras. ¿Qué tenemos que decirles hoy a esas madres y padres que se están enfrentando en apenas 24 horas hijos tan pequeños? ¿Que esto no existe? ¿Que frente a esto no tiene que levantarse la sociedad entera con toda su potencia, con todos sus instrumentos como lo hemos hecho con otras violencias sobre las que nos rasgábamos las vestiduras todos?".

El hallazgo del cadáver de Olivia, la mayor de las niñas secuestradas por su padre en Tenerife y asesinato de Rocío Caíz son los últimos casos de una violencia machista que no cesa.

Carmen Calvo ha hecho en Twitter un llamamiento para hacer frente a quienes niegan la violencia machista: "Hay una violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. Se nos ataca a nosotras y a lo que más queremos, que son nuestros hijos. Es el peor problema de seguridad de una sociedad. Tenemos que enfrentamos a quienes lo niegan y buscar maneras de reaccionar juntos".

Rosell: "No es un loco o un asesino en serie, es la cara del machismo"

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, María Victoria Rosell, ha lamentado ante el hallazgo del cuerpo de Olivia, una de las dos menores desaparecidas junto a su padre hace más de un mes en Tenerife, que "no es un loco o un asesino en serie, es la cara del machismo de ese hombre que no tolera la libertad de la mujer o su igualdad".

En una entrevista con Radio Nacional de España, Rosell ha advertido de que "son ya muchos" menores asesinados por violencia de género, 41 desde 2013 y 4 huérfanos este año "todos con el mismo patrón".

"No es un loco o un asesino en serie, es la cara del machismo de ese hombre que no tolera la libertad de la mujer o su igualdad y contra eso debemos luchar las instituciones y toda la sociedad todos los días no solo cuando sucede lo peor", ha manifestado.

Concentraciones frente a los ayuntamientos

El movimiento feminista ha convocado concentraciones esta noche a las 22 horas frente a los ayuntamientos de pueblos y ciudades de todo el país tras el repunte de asesinatos machistas y el hallazgo del cuerpo de la pequeña Olivia en la costa canaria.

"Lo vamos a tirar", "ni una menos", "si nos tocan a una, nos tocan a todas" son los lemas de esta "convocatoria de urgencia", que se puso en marcha después de que fuera hallado en el fondo del mar el cuerpo de la menor de 6 años secuestrada por su padre y de conocerse el asesinato de una menor de 17 años en Martín de la Jara (Sevilla) a manos de su expareja.