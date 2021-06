Los rectores piden mantener los nombres de científicos como Juan de la Cierva en los Premios de Investigación

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha emitido un comunicado de "apoyo institucional" en el que pide que se mantenga el nombre de los científicos españoles en los premios nacionales de investigación, entre ellos el de Juan de la Cierva, a quien un informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática vincula al franquismo.

Los rectores señalan en ese comunicado que "una sociedad avanzada, dotada de la imprescindible cultura científica para reconocer e incorporar los avances de la ciencia, necesita ante todo disponer de referentes próximos, personajes históricos y actuales capaces de actuar como modelos de ingenio y esfuerzo para sus conciudadanos".

Deplorable estado

También recuerdan "el deplorable estado, cuando no la demolición, de las casas familiares y en las que habitaron algunos de los escasísimos Premios Nobel españoles, que en otros países ya hace años serían museos, pueden parecer simples anécdotas, pero son el síntoma de la indiferencia por el patrimonio científico de nuestra sociedad" y añaden que "no existe plan institucional alguno para conservar, dignificar y ejemplificar la memoria de quienes hicieron y hacen contribuciones al acervo científico colectivo, y decisiones como despojar los Premios Nacionales de la referencia de grandes científicos españoles no hacen más que confirmar el desamparo de la perspectiva de la ciencia".

El comunicado de CRUE, que representa a casi todas las universidades españolas, 50 públicas y 46 privadas, recuerda la falta de inversión crónica de España en ciencia y la falta de vocaciones científicas y concluye que "la Historia está para analizarla, extraer conclusiones y aprovechar lo mejor de ella. Si el resultado no es un nuevo rumbo en políticas públicas y culturales, en las que la ciencia sea un elemento central, el futuro de nuestra sociedad se demorará indefinidamente".

Sin aviso ni explicación

El Ministerio de Ciencia eliminó el pasado mes de marzo con una orden en el BOE, sin aviso y sin ninguna explicación, los nombres de todos científicos ilustres de cada uno de las categorías de los premios: Ramón y Cajal para Biología, Gregorio Marañón para el de Medicina, Menéndez Pidal en Humanidades... Además, recortó las categorías de diez a seis aunque creando dos premios en cada una de ellas: una general y otra para investigadores de menores de 40 años.

El cambio, avanzado por la Cadena SER, ha salido a la luz cuando otro ministerio, el de Fomento, ha vetado a Juan de la Cierva, que da nombre a unos de los Premios Nacionales, para dar el aeropuerto de Murcia porque iría contra la Ley de Memoria Histórica. Ciencia también va a eliminar el nombre del ingeniero de unas ayudas a la investigación.

Nada que ver con el veto

Un portavoz del departamento de Pedro Duque ha asegurado que el cambio en los Premios Nacionales de Investigación y en las ayudas no tienen nada que ver con ese veto aunque son "sensibles a las actuaciones de la secretaria de Estado de Memoria Democrática". Este portavoz explica que la reforma de los premios se llevaba pensando tiempo, entre otras cosas, porque no había ninguna mujer que diera su nombre a ninguno de los galardones y que se optó por dejar únicamente las referencias a las áreas de conocimiento. El de las ayudas lo enmarca en la reforma general que se está haciendo para mejorarlas e impulsarlas.

La queja de los rectores se suma a la petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos que ayer presentar una proposición no de ley en el Congreso para que se mantuvieran los nombres en los Premios Nacionales de Investigación aumentando las categorías para incluir a mujeres científicas.

Queja de los ingenieros

El veto a Juan de la Cierva ha provocado también la queja del Colegio Oficial de Ingenieros aeronáuticos de España (COIAE) que han remitido una carta al ministro Ábalos para que reconsidere su decisión de no dar el nombre del inventor al aeropuerto de Murcia porque iría contra la Ley de Memoria Histórica.

La carta dice que "cualesquiera que sean las razones que se invoquen para impedir que el aeropuerto de Murcia pueda llevar el nombre de Juan de la Cierva, suponen negar parte de la historia de la ingeniería española y, por tanto, de la ingeniería aeronáutica mundial. No creemos que haya nadie en el mundo de la aeronáutica que merezca más el poder ser distinguido dándole su nombre al aeropuerto de la región que le vio nacer". Los ingenieros aeronáuticos solicitan que "se prime por encima de cualquier otra consideración la importancia de su figura en la ingeniería aeronáutica mundial, y el beneficio que su trabajo y sus descubrimientos han supuesto para la humanidad. Y que se reconsidere si la implicación real que pudo tener en los hechos que se le imputan es realmente merecedora de una decisión de este calado".

Uno de los más admirados

En una nota, en la que explican el envío de la carta y sus razones, los ingenieros recuerdan que "Juan de la Cierva fue, y sigue siendo, una de las personas más admiradas del sector aeronáutico mundial, del nivel, y no es exageración, de los hermanos Wright, ya que gracias a él existen hoy el helicóptero, los autogiros y los drones e, incluso, gracias a sus descubrimientos se ha podido realizar el primer vuelo controlado en la atmósfera de Marte". También que " recibió en vida numerosas distinciones y reconocimientos en muchos lugares del mundo y, especialmente, la Royal Aeronautical Society le nombró fellow y le otorgó varias distinciones por sus descubrimientos en la ciencia aeronáutica. Por ejemplo, su descubrimiento de que las palas necesitaban de la flexión para generar la sustentación necesaria, es equivalente al que hicieron los hermanos Wright al descubrir que para virar una aeronave había que flectar las puntas de las alas". Su nombre y su figura siguen siendo objeto de estudio y homenaje "en la actualidad, son numerosas las universidades y organizaciones en torno a los helicópteros que realizan conferencias magistrales que llevan su nombre en reconocimiento a su gran labor y valía". El Colegio de Ingenieros precisa que "quiere dejar claro que no le mueve ninguna intencionalidad política y que se manifiesta absolutamente al margen de las posibles implicaciones políticas, mensaje que también ha transmitido al ministro".