"No los vas a indultar": la crítica de Polònia a la derecha al ritmo de Bruno Mars

Polònia, el programa de humor político de TV3 ha versionado la conocida de 'Uptown funk' del cantante estadounidense Bruno Mars, para hacer una crítica a la actitud que están mostrando los partidos de derecha frente al proceso de petición de indultos de los presos del 'proces'.

Si la semana pasada lo hacía con una canción de C. Tangana sobre el mismo asunto, pero con la imitación de Felipe González, Alfonso Guerra y José María Aznar, este jueves lo ha hecho con las figuras de Pablo Casado, Santiago Abascal, Rosa Díez, Javier Ortega Smith y Carlos Lesmes.

"La derecha vuelve a la Plaza Colón"



Esta parodia, cargada de bailes y coreografías, tiene como escenario la emblemática Plaza de Colón, que la derecha ha utilizado en los últimos años para manifestarse. El líder de Vox es quien comienza nombrando a los presentes y bromea sobre que están todos los votantes de Ciudadanos, haciendo referencia a que no hay ninguno. Pero en ese momento Casado se da cuenta de que falta Rosa Díez, que aparece con una bandera de España a modo de chal.

Pablo Casado es quien lleva el protagonismo de las estrofas, donde critica al presidente Pedro Sánchez por socialista y golpista, y le hace una clara advertencia "escucha al Supremo, so memo y nada de indultos", porque que hayan salido los presos ha provocado el rechazo de toda la derecha, y de los fascistas, a quienes justifica diciendo que por eso se quejan alzando el brazo. "La derecha vuelve a la Plaza Colón" canta Rosa Díez.

"El que no venga es un rojo masón"

Entonces empiezan a mencionar a los protagonistas de los indultos para comentar por qué deben ir a prisión e invitan a todo el mundo a ir a manifestarse a la Plaza de Colón, porque "el que no venga es un rojo masón". La parodia de Casado acusa al presidente de ser un cobarde y "un felón" y anima a ir a evitar una desgracia porque "hay que salvar a la democracia de los golpistas que quieren votar", porque sino acabarán obligando a todo el mundo a hablar catalán.

Y rompe el estribillo donde todos los protagonistas del vídeo se marcan un buen baile al ritmo de "no los vas a indultar". Después de eso Casado intenta pedir que no se hagan fotos porque no quiere que le saquen junto a Vox, y estos lo acusan de "rajao", a lo que él añade "facha sí, pero moderao".

"Si con esto no consigo desviar la atención del caso Kitchen"

Montados todos ellos en un coche Cadillac aseguran que añoran los tiempos pasados y vuelven a nombrar a los presos a los que se les quiere ejercer el indulto, a los que más a la cabeza se encuentran del movimiento. El personaje de Ortega Smith critica a Carme Forcadell porque "La roja no es su selección", a los Jordis por "subirse en un coche, eso es rebelión", a Raül Romeva "hasta que no bese la constitución" y a Oriol porque "de todos ellos es el peor".

Además, aseguran que el indulto es un "chanchullo" y que todos ellos deben ir a la cárcel, ya que son culpables "porque nos caen mal". Finalmente, la canción termina con Abascal diciendo que la justicia es imparcial mientras todos se ríen de él, "qué buen chiste Abascal". Y para cerrar el vídeo y la crítica que desde Polònia han trasladado a los partidos de la derecha, sobre todo al PP, el personaje que parodia a Casado dice: "Bueno, pues si con esto no consigo desviar la atención del caso Kitchen, yo ya no sé".