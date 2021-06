Sánchez desvela de qué ha hablado con Biden en la cumbre de la OTAN: "No llevo un cronómetro"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado algunos detalles sobre su encuentro con el presidente de EEUU, Joe Biden, en la cumbre de la OTAN celebrada este lunes en Bruselas.

Preguntado por la escasa duración del encuentro ("20 segundos", según el periodista que ha intervenido en la rueda de prensa), Sánchez se ha mostrado contundente y satisfecho: "No tengo un cronómetro para contar cuánto ha durado mi encuentro, pero le puedo asegurar que ha sido un poco más".

El presidente del Gobierno, de hecho, ha descrito su primer contacto directo con Biden como "un breve encuentro y luego un breve paseo". Según Sánchez, ambos han tenido tiempo de abordar los lazos militares entre EEUU y España —"la posición del Gobierno es actualizar ese acuerdo de Defensa"—, comentar la situación en América Latina —"le he traslado mi preocupación sobre la situación migratoria"— y también celebrar su afinidad ideológica.

"Le he felicitado por la agenda progresista y la vuelta a los grandes consensos multilaterales, como el Acuerdo de París", ha dicho Sánchez. "Era una primera toma de contacto. Como líder progresista, Biden nos ha inspirado a muchos y las primeras decisiones que ha tomado corroboran ese espíritu: la respuesta a la pandemia basada en la ciencia, los compromisos internacionales"...

"Hemos quedado en seguir colaborando, trabajando y seguir en contacto", ha asegurado el presidente del Gobierno.

Una cumbre repleta de simbolismo

Sánchez también ha explicado que Madrid acogerá la próxima cumbre de la OTAN en 2022, coincidiendo con el 40 aniversario del ingreso de España en la Alianza Atlántica, y con el 25 aniversario de la última cumbre celebrada en la ciudad.

"En la anterior ocasión los aliados demostramos cohesión y visión de futuro ante el desafío que representaba el fin del muro de Berlín. Me gustaría reivindicar ese espíritu para la próxima cumbre de Madrid", ha dicho.

"Sánchez también ha asegurado que en el futuro la OTAN será "más política, más fuerte militarmente y con el cambio climático como uno de sus principales desafíos".

El presidente del Gobierno también se ha pronunciado sobre las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en relación a si el rey debería o no firmar los indultos a los políticos independentistas condenados por sedición. "Me pareció rara y extraña la declaración, tanto en el fondo como en la forma, lo mismo al 99,5% de los españoles. No hay nada más constitucional que construir convivencia y la convivencia se basa en el acuerdo".